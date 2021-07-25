海外青年華語文研習班9月、11月開課 開放報名

中華民國僑務委員會多年來持續舉行「海外青年華語文研習班」活動。因受疫情 影響，改採遠距視訊教學方式。美加地區下半年課程，訂9月至11月期間共分兩梯次，內容包括語文教學、中文電腦輸入教學與網路應用課程、文化采風及台灣 探索等。歡迎年滿12足歲至未滿24歲者報名參加。

「海外青年華語文研習班」每梯次課程為期六周，每周三天，每天兩小時，總時數36小時。研習班學員無須自付費，惟需向承辦單位於線上繳交100美元報名費，於領取結業證書後兩周內，由承辦單位退費。有意報名參加活動者，請電洽洛僑中心(626-443-9999)；報名表件 (包括報名表、個人資料蒐集、處理及利用告知事項簽單、照片一張及護照基本資料頁影本) 請郵寄至洛僑中心，地址為Culture Center of TECO in Los Angeles (El Monte)，9443 Telstar Ave., El Monte, CA 91731。

研習班訊息表件可於僑務委員會網站（http://www.ocac.gov.tw/ 僑生服務/青年研習/華語文研習班）瀏覽或下載。