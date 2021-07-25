數碼隔膜網路不平等 少數族裔媒體中心籲社區幫忙解決

全國數碼包容聯盟的執行主任Angela Siefer。（視頻會議截圖）

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）23日舉辦網路會議，主題是﻿﻿「被困在數碼隔膜 (Digital Divid)中」，提出要求通用互聯網寛帶是一個基本權利。會上討論目前在聯邦以及州級的待定立法及私營企業的新措施來終止數碼隔膜，及推動互聯網服務的提供者負起在數碼平衡權利中的責任。

與會人員表示，新冠疫情 凸顯了在教育 ，健康，工作，甚至公共安全方面，能夠連接上互聯網的重要性。數碼上被剝奪權利特別凸顯在農鄉及城市中低收入 及需要特別照顧的人群，結果就是他們幾乎在各方面都落後了。社會目前面臨著許多挑戰，其中包括經濟復甦及重新訓練勞工，但如果多數低收入家庭無法在家上網就可能被摒棄在外。

全國數碼包容聯盟（National Digital Inclusion Alliance）執行主任Angela Siefer表示，疫情時期這一問題尤其顯著，許多低收入家庭沒有網絡，例如有些孩子只能去公共停車場聯網做作業。不過疫情以來也有越來越多的組織開始致力於數碼包容，包括幫助上網困難的人群，提供設備，或者教學不會上網的人群。她指出，草根組織能做的有限，公眾不信任也會給這些工作帶來困難，一些民眾以為是網路詐騙或擔憂隱私問題。

她提出，而國會如今在關注和討論的基建計畫，其中就包括了網絡寬帶，一些致力於數碼平等的政策都是包含其中的。除了聯邦層面可能會有的資金幫助，其實之前分發給各州的紓困資金也有一部分是可以用於數碼平等的，所以如果有組織致力於該議題可以申請資金的。

加州新興科技基金主席Sunne McPeak。（視頻會議截圖）

加州新興科技基金（California Emerging Technology Fund）主席Sunne McPeak介紹了該組織和州府的緊密聯繫，指出該問題也是重要的公共政策問題。她列舉數據顯示，西語裔、非裔和亞裔等少數族裔至今未聯網的家庭比白人更多，而收入階層的差距更明顯。她指出基建不能解決所有的問題，通過社區和草根的組織以推廣平權、公平、正義，才能真正消除數碼隔膜。

Fresno州大的父母大學項目負責人Erica del Torro。（視頻會議截圖）

Fresno州大（Cal State Fresno）的父母大學項目（Parent University）的Erica del Torro表示，在疫情期間許多父母也遇到困難，孩子忽然要在家上網課，不太知道怎麼管理電子設備，而家長也沒法幫助，於是項目為這些家庭提供了幫助。她還觀察到，很多家長在學會之後，對數碼網絡不再陌生和恐懼，於是自己也參加一些教育項目，完成成人高中學歷（GED）等。