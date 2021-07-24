我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／中國第2金出爐 侯志慧舉重破奧運紀錄

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

服務亞太裔社區 鍾幼蘭獲州參議員表揚

【爾灣市訊】
南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭（右），獲加州參議會頒發表揚狀。（州參議員Dave Min辦公室提供）
南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭（右），獲加州參議會頒發表揚狀。（州參議員Dave Min辦公室提供）

代表南加州第37選區的加州參議員閔大衛（Dave Min）22日頒贈表揚狀給南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭，感謝她對橙縣亞太裔社區的貢獻。

去年當選州參議員的韓裔閔大衛表示，配合5月亞太裔傳統月，他特別表揚橙縣八位亞太裔社區領袖，他們多年來投注心力服務亞太裔社區，不但改善橙縣居民的生活品質，也使橙縣與加州成為領先全美的首善之區。

原本任教爾灣加大法學院的閔大衛，本會期大多數時間都在加州首府沙加緬度，本月16日加州參議會進入一個月休會期，閔大衛回到爾灣，才有機會一一會見今年由他提名表揚的亞太裔社區領袖。

閔大衛花了將近一小時，介紹州政府為亞太裔提供的各種資源，他希望與非營利組織南海岸中華文化中心合作，展開服務華裔社區的項目，例如鼓勵亞裔入籍美國公民、協助中小企業及對抗仇恨犯罪等等。

在加州州議會最近通過的預算案中，特別撥出一億5600萬元作為對抗仇恨亞裔之用，其中也包括在學校推展多元文化教育計畫，鍾幼蘭指出，伊利諾州剛通過在所有公立高中課程中加入亞太裔歷史，她期待加州的民意代表也能推動類似的法案，將亞裔歷史加入中小學課程，讓下一代更認識亞太裔對美國的貢獻。

加州 橙縣 亞裔

上一則

紀念Gayle Garner Roski 寶爾博物館7/24起展「洛杉磯的禮物」

下一則

疫情趨緩 民眾蜂擁出國旅行 申辦護照大排長龍

延伸閱讀

台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠

台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠
加州迪克西山火擴大 恐超越最大山火 居民強制撤離

加州迪克西山火擴大 恐超越最大山火 居民強制撤離
洛縣疫苗接種率遠超加州 亞裔居各族裔首位

洛縣疫苗接種率遠超加州 亞裔居各族裔首位
灣區1/4家庭 難負擔基本生活開銷

灣區1/4家庭 難負擔基本生活開銷
茱拉維斯塔公校全體恢復到校上課 加州第一

茱拉維斯塔公校全體恢復到校上課 加州第一
橙縣啟用平等地圖 助解決社會問題

橙縣啟用平等地圖 助解決社會問題

熱門新聞

因疫情滯留美國的華人，嘆回家路真難。(unsplash.com)

疫情打斷歸期 華人進退兩難 小住數月變兩年

2021-07-16 22:58
藍衣被劫男子忽然從褲兜裡掏出手槍對黑衣劫匪開槍。（警方視頻截圖）

洛市持槍搶匪 反被受害者開槍反擊 視頻全都錄

2021-07-21 17:32
2019年9月，Judith Blackwell宣誓入職，馬世雲在旁監督。（加州財長辦公室）

世說新聞／加州華裔女財長 爬上非裔女下屬床 還送大麻糖?

2021-07-21 12:40
疫情期間，移民局大幅減少綠卡面試。（Getty Image）

民眾直呼神奇 綠卡面試減少 是否中共黨員都不問

2021-07-16 22:00
亞凱迪亞市626食物攤位區人潮洶湧。（讀者提供）

626夜市爆人潮 嚇退華裔一家

2021-07-19 02:18
南加大出售校長官邸，接手的買家是盛大網絡集團創始人陳天橋。（地產網站圖片）

USC校長官邸 華商陳天橋2500萬買下 打破聖瑪利諾交易紀錄

2021-07-20 02:20

超人氣

更多 >
東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台
台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠

台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠
碰瓷案外案（上）

碰瓷案外案（上）
只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬
中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體