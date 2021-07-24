服務亞太裔社區 鍾幼蘭獲州參議員表揚

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭（右），獲加州參議會頒發表揚狀。（州參議員Dave Min辦公室提供）

代表南加州 第37選區的加州參議員閔大衛（Dave Min）22日頒贈表揚狀給南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭，感謝她對橙縣 亞太裔社區的貢獻。

去年當選州參議員的韓裔閔大衛表示，配合5月亞太裔傳統月，他特別表揚橙縣八位亞太裔社區領袖，他們多年來投注心力服務亞太裔社區，不但改善橙縣居民的生活品質，也使橙縣與加州成為領先全美的首善之區。

原本任教爾灣加大法學院的閔大衛，本會期大多數時間都在加州首府沙加緬度，本月16日加州參議會進入一個月休會期，閔大衛回到爾灣，才有機會一一會見今年由他提名表揚的亞太裔社區領袖。

閔大衛花了將近一小時，介紹州政府為亞太裔提供的各種資源，他希望與非營利組織南海岸中華文化中心合作，展開服務華裔社區的項目，例如鼓勵亞裔 入籍美國公民、協助中小企業及對抗仇恨犯罪等等。

在加州州議會最近通過的預算案中，特別撥出一億5600萬元作為對抗仇恨亞裔之用，其中也包括在學校推展多元文化教育計畫，鍾幼蘭指出，伊利諾州剛通過在所有公立高中課程中加入亞太裔歷史，她期待加州的民意代表也能推動類似的法案，將亞裔歷史加入中小學課程，讓下一代更認識亞太裔對美國的貢獻。