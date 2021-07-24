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疫情趨緩 民眾蜂擁出國旅行 申辦護照大排長龍

記者張宏／綜合報導
數百人在西木市護照辦公室外排起長隊，目前該部門申請或更新護照的請求大量積壓。（ABC7視頻截圖）
數百人在西木市護照辦公室外排起長隊，目前該部門申請或更新護照的請求大量積壓。（ABC7視頻截圖）

疫情影響護照申辦正常作業，現在申請要等到秋季才能處理。23日上午數百人在西木市（Westwood）護照辦公室外大排長龍，申請或更新護照案件被大量積壓。

隊伍環繞著大樓，其中不少人一大早就在這裡占位，希望能盡快拿到護照。因為他們在未來幾天有旅行計劃，隊伍中有人的旅行日程甚至是在23日當天。一名辦理護照的民眾說，她前一天早上5時30分左右就來這裡排隊，結果被告知當天不辦公，只能再跑一趟，未料排隊的人更多。

一名女士表示，她已經訂好了出行機票，但最後一刻發現護照過期，因此急著趕來更新。還有人因此錯過航班只能改簽。

美國國務院官員表示，護照辦理可能需要長達18周的時間，主要是新冠疫情產生的連鎖反應。現在旅行者爭先恐後要出國，而護照辦公室人員短缺。

該部門關閉線上護照預約系統，因為詐騙者正在使用機器人來獲取和轉售預約。官方網站稱，完全禁用預訂系統，以確保非常有限的預約能夠提供給需要緊急旅行的申請人。

一位部門官員表示，積壓的150萬至200萬份護照申請，意味著現在提交申請可能要到秋季才能處理。

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