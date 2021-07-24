奧運華裔羽球選手 勤訓練盼創佳績

張蓓雯在東京奧運會。（張蓓雯臉書）

受新冠疫情影響，2021年東京奧運 會是特別的一屆。而對代表美國出戰東京奧運會的四名華裔羽球 運動員，疫情在過去一年乃至現在，都產生了巨大影響。

擔任羽球賽裁判多年的華人Aris Shu表示，受疫情影響，去年4月起，美國境內的羽球賽幾乎全被取消，選手排名凍結。而美國境內的羽球訓練館近期才陸續開放。美國羽球選手不像包括中國在內的一些國家，有國家隊和國家隊教練培訓，都必須自己找資源。好在這次參賽的四位選手在疫情期間都有條件地在境外得到訓練，幾乎沒受疫情影響。

比如來自北加州的羽球選手林恩偕（Timothy Lam），疫情期間在中國受訓，這次代表美國參加男單比賽。

另外兩位來自南加橙縣的兄弟Phillip Chew和Ryan Chew，由於來自泰國的華人祖父周森泉（Don Chew）自身熱愛羽球，不但創立橙縣羽球俱樂部，也曾任美國羽球協會主席，兄弟二人從小就被悉心培養，疫情期間送他們到丹麥受訓。

將參加女單比賽的張蓓雯（Beiwen Zhang），如果不是因為東京奧運會因疫情延後一年，她會因不具公民身分無法代表美國出戰。她是今年3月才成為美國公民 ，剛好趕上東京奧運會。

而張蓓雯是這次出戰奧運會的羽球選手中最有希望奪獎的，她目前住在拉斯維加斯，曾於2016年10月，在法國羽球公開賽獲亞軍。2018年1月，她出戰印度羽毛球公開賽，赢得職業生涯中的第一座女單超級系列賽冠軍。

Aris Shu說，張蓓雯代表美國出戰奧運會，對美國來說意義重大。因為美國已經很久沒有在奧運羽球賽拿到獎牌，因此大家都對她寄予厚望。

Aris Shu並指出，疫情也使一些運動員的計畫被打亂。例如她的兒子舒之顥（Howard Shu），曾參加上屆里約奧運會羽球比賽，原本也打算參加東京奧運。但因為奧運延期一年，他又找到了很滿意的諮詢公司的工作，而且要做到訓練、工作兩不誤實在太難了，只好放棄參加東京奧運的機會。

近日東京奧運選手村內頻傳新冠確診案例，Aris Shu說，對前去參賽的四位羽球手也是挑戰，但她相信四位選手均打了疫苗，並能以平常心對待。