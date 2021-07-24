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華人職場常見性騷 雇主與員工應防範

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
性騷擾在職場上非常常見。（截圖CBS)
性騷擾在職場上非常常見。（截圖CBS)

外媒近日爆出華裔加州財務長馬世雲涉嫌性騷擾非裔女雇員，馬世雲立即澄清，並反擊拒絕和解，震驚華人圈。事實上，工作上的性騷擾不分男女、資歷，職場性騷擾案例在華人職場中屢見不鮮，到底雇主及員工該如何防範？

說到性騷擾，很多人會立刻聯想到受害者為女性，但據美國平等就業機會委員會統計的數據顯示，最近十年，性騷擾所報案件，男性受害者約占總數的16%，其中有部分是女性對男性的性騷擾。類似情況，在華人圈也曾發生，只是涉事人士不希望曝光。

律師鄧洪表示，有不少華人以為只要關係親近，簡單的肢體碰觸不算什麼，有些人也可能因為「熟識」，認為經常開「黃色笑話」只是好玩，殊不知別人恐怕不這麼想，反而會讓人覺得不舒服。性騷擾定義非常廣泛，不光只有肢體，口語上的騷擾也可被界定為「性騷擾」。

鄧洪說，職場性騷擾主要分為兩種：敵意環境性騷擾、通常發生在上屬及下屬升遷或金錢交換條件的性騷擾。

律師劉龍珠也指出，性騷擾在職場上非常常見，本身雖不是刑事犯罪，但構成民事違法。只要上司向下屬提出任何不當的性暗示或不當邀約，無論員工是否接受，已足夠構成性騷擾。

鄧洪表示，公司最好的預防辦法，是制定上級下級之間戀愛的相關規定，並制定出應對措施，才可預防被其他員工告。員工若遇到性騷擾，也可搜集資料取證或找人證，向公司匯報。

目前加州為預防職場性騷擾，規定各大公司都需要針對高管及員工，進行性騷擾防治教育訓練，包括全職、兼職和臨時員工。主管、經理等管理階層員工，應參加至少兩小時的培訓，普通員工則要參加至少一小時的培訓。如果僱主沒有按時提供培訓，不僅違背加州法律，若不幸捲入職場性騷擾官司，在法庭上也會處於明顯弱勢地位。

性騷擾 華人 加州

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