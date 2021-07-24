我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

染疫增23% 內華達州遭白宮列新冠高風險區

加州大旱 盜水猖獗 消防栓難倖免

編譯組／綜合報導
北加州奧洛維爾湖乾涸見底。（CNN）
北加州奧洛維爾湖乾涸見底。（CNN）

加州正面臨罕見的大旱，但偷水賊卻讓缺水問題更加嚴重。北加部分地區，不僅天然水源被偷，輸水主要管道還被偷挖，竊水者連消防栓、農業管線都不放過，缺水嚴重的地區甚至得靠井水維生。

CNN新聞台報導，偷水問題由來已久，但面臨大旱更為凸顯，這些人偷接管線，甚至一車一車地偷了水後，往往拿去灌溉自己偷種的非法大麻

加州漁獵廳的大麻執法部門（MET），其主管John Nores指出，他們對抗竊水賊已經好多年了，迄今已經逮捕了超過900名重罪犯人，移除400哩以上的私接管線，但是偷水問題沒有最嚴重，只有更嚴重。

漁獵廳之所以也加入執法，因為這些非法大麻種植者的偷水行為，不只威脅到一般人民、農家的用水，連河裡的魚和山林裡的動物都活不下去了。

加州統計顯示，自2013年以來，至少有120億加侖的水被盜用。偷水方法千奇百怪，有些是直接闖進水利站，有些則是直接鑿開主幹道等管線，其他則乾脆偷開消防栓，或是直接暴力威脅農家給他們水。

問題嚴重的地方，甚至必須鎖上消防栓，或直接移除它們。北加的西斯邱縣（Siskiyou County）警長Jeremiah LaRue說，身為加州最北的郊區縣份，居民甚至必須掘井度日。

 南加的羚羊谷的300位居民去年則碰到截然不同的局面。他們因為盜水猖獗，導致供水管線水壓過低，結果整區「當機」，無法供水。當地已經發生過18起主要幹管被截斷的事件，修復經費至少50萬元。

受訪者都告訴CNN，碰到天氣越來越乾、集水區又瀕臨見底，加上盜水賊四出，加州接下來的旱季將會越來越難過，部分縣市恐怕得祭出限水令了。

 

加州 大麻 北加

上一則

哈岡學區設置遊民中心 程序不合 可能翻盤

下一則

唐娟簽證欺詐案 檢方不明原因突撤告

延伸閱讀

台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠

台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠
加州迪克西山火擴大 恐超越最大山火 居民強制撤離

加州迪克西山火擴大 恐超越最大山火 居民強制撤離
洛縣疫苗接種率遠超加州 亞裔居各族裔首位

洛縣疫苗接種率遠超加州 亞裔居各族裔首位
醫療收費透明化 加州八大醫院無一遵守

醫療收費透明化 加州八大醫院無一遵守
灣區1/4家庭 難負擔基本生活開銷

灣區1/4家庭 難負擔基本生活開銷
茱拉維斯塔公校全體恢復到校上課 加州第一

茱拉維斯塔公校全體恢復到校上課 加州第一

熱門新聞

因疫情滯留美國的華人，嘆回家路真難。(unsplash.com)

疫情打斷歸期 華人進退兩難 小住數月變兩年

2021-07-16 22:58
藍衣被劫男子忽然從褲兜裡掏出手槍對黑衣劫匪開槍。（警方視頻截圖）

洛市持槍搶匪 反被受害者開槍反擊 視頻全都錄

2021-07-21 17:32
2019年9月，Judith Blackwell宣誓入職，馬世雲在旁監督。（加州財長辦公室）

世說新聞／加州華裔女財長 爬上非裔女下屬床 還送大麻糖?

2021-07-21 12:40
疫情期間，移民局大幅減少綠卡面試。（Getty Image）

民眾直呼神奇 綠卡面試減少 是否中共黨員都不問

2021-07-16 22:00
亞凱迪亞市626食物攤位區人潮洶湧。（讀者提供）

626夜市爆人潮 嚇退華裔一家

2021-07-19 02:18
南加大出售校長官邸，接手的買家是盛大網絡集團創始人陳天橋。（地產網站圖片）

USC校長官邸 華商陳天橋2500萬買下 打破聖瑪利諾交易紀錄

2021-07-20 02:20

超人氣

更多 >
東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台
台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠

台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠
碰瓷案外案（上）

碰瓷案外案（上）
只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬
中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體