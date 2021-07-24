加州大旱 盜水猖獗 消防栓難倖免

北加州奧洛維爾湖乾涸見底。（CNN）

加州 正面臨罕見的大旱，但偷水賊卻讓缺水問題更加嚴重。北加 部分地區，不僅天然水源被偷，輸水主要管道還被偷挖，竊水者連消防栓、農業管線都不放過，缺水嚴重的地區甚至得靠井水維生。

CNN新聞台報導，偷水問題由來已久，但面臨大旱更為凸顯，這些人偷接管線，甚至一車一車地偷了水後，往往拿去灌溉自己偷種的非法大麻 。

加州漁獵廳的大麻執法部門（MET），其主管John Nores指出，他們對抗竊水賊已經好多年了，迄今已經逮捕了超過900名重罪犯人，移除400哩以上的私接管線，但是偷水問題沒有最嚴重，只有更嚴重。

漁獵廳之所以也加入執法，因為這些非法大麻種植者的偷水行為，不只威脅到一般人民、農家的用水，連河裡的魚和山林裡的動物都活不下去了。

加州統計顯示，自2013年以來，至少有120億加侖的水被盜用。偷水方法千奇百怪，有些是直接闖進水利站，有些則是直接鑿開主幹道等管線，其他則乾脆偷開消防栓，或是直接暴力威脅農家給他們水。

問題嚴重的地方，甚至必須鎖上消防栓，或直接移除它們。北加的西斯邱縣（Siskiyou County）警長Jeremiah LaRue說，身為加州最北的郊區縣份，居民甚至必須掘井度日。

南加的羚羊谷的300位居民去年則碰到截然不同的局面。他們因為盜水猖獗，導致供水管線水壓過低，結果整區「當機」，無法供水。當地已經發生過18起主要幹管被截斷的事件，修復經費至少50萬元。

受訪者都告訴CNN，碰到天氣越來越乾、集水區又瀕臨見底，加上盜水賊四出，加州接下來的旱季將會越來越難過，部分縣市恐怕得祭出限水令了。