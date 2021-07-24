南加內陸中日韓式餐廳 多家衛生差遭停業

在近期內陸城市餐廳檢查中，印地歐市中餐廳China Star因為衛生違規，遭限期整改。（谷歌地圖）

南加 新冠肺炎疫情 爆發後，餐廳生意遭受重創。疫情緩解重啟堂吃後，業者抱怨又遇招工難的問題。不清楚是否因為員工短缺，餐廳衛生清理不徹底。內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣，有中式、日式和韓式的亞洲風味餐廳，7月初在衛生局檢查時，發現一度有衛生問題，其中兩家7月18日已有營業。

位於河濱縣印地歐市的中餐廳China Star，在2日檢查中遭衛生降級，檢查人員發現廚房炒鍋下有活蟑螂，有一隻死蟑螂在沖洗餐具的噴嘴裡。上個月，這家餐廳曾因蟑螂問題被要求歇業兩周整改，重啟後問題仍在。

業者表示，已僱請蟲害消殺每周一次清理。據悉，檢查人員雖然未要求餐廳再關門整改，但要求限期解決蟑螂問題。還指出其它問題，包括洗碗機無洗滌液、將瓶裝水放進製冰機、豆芽沒有冷藏等。這家餐廳據悉已整改這些問題，照常開業。

科洛那市日式餐廳Sushi Zen於13日遭勒令歇業整改，原因與試運營期間未通過衛生檢查有關。該餐廳有四項衛生違規，部分員工不洗手接觸食物、食材，一些食物放置在不安全溫度環境中，比如生海鮮未冷藏，還有已加工海鮮也未放在冷藏室。部分食物被污染，廚房有發霉的檸檬、員工用不乾淨的容器盛壽司飯。在檢查與食品接觸餐具是否消毒時，有員工竟然說不知如何消毒。檢查人員認為，該餐廳並存在較輕衛生違規，包括食物上面發現蒼蠅、剩餘的50磅壽司沒有及時處理。

據檢查人員說，Sushi Zen餐廳自2020年以來檢查不止一次衛生不合格，也是年初以來不止一次遭勒令歇業整改。若要重新開業，業者需整改所有的衛生違規，並繳納雙倍費用重新申請營業許可。

據暸解，13日當天河濱縣至少有三家日式餐廳被定位為衛生違規，勒令歇業整改，三家日式餐廳分別在科洛那、莫瑞諾谷、幻象莊等地。

聖伯納汀諾縣奇諾市韓式餐廳Wang Cho Korean BBQ，日前遭顧客投訴衛生違規，包括蒼蠅多及食物存在不衛生問題。檢查人員2日到訪餐廳，值班經理說，只聽說部分顧客投訴男女廁所不衛生。檢查人員表示，該餐廳最近一次檢查是在5月間，存在一些衛生問題，包括餐廳內蒼蠅增多、員工接觸食材不洗手、製冰機裡出現黴菌，以及該清潔的地點沒有及時打掃。這家餐廳經過整改後，7月18日有開業。

在河濱縣和聖伯納汀諾縣，需要整改的其它餐廳，還包括越南 及印度餐廳等，均被勒令限期整改或歇業清潔衛生。