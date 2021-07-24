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聖蓋博大教堂縱火案遭駁回 檢方將上訴

記者丁曙／聖蓋博綜合報導
聖蓋博大教堂火災現場。（NBC）
聖蓋博大教堂火災現場。（NBC）

洛杉磯縣高等法院一名法官22日駁回（dismissed）對聖蓋博大教堂（San Gabriel Mission）縱火案嫌犯庫利（John David Corey）的指控，此案發生在去年夏季並對具有249年歷史的教堂造成嚴重破壞，但檢察官表示將會再度對被告提起訴訟。

洛杉磯縣地方檢察官辦公室發言人聖地亞哥（Ricardo Santiago）說，法官駁回此案，因為聽證會上無法找到關鍵證人，而該起聽證會要確定是否有足夠的證據來審判被告。

儘管此案被駁回，但庫利因為涉及另一起縱火案件而繼續獄服刑三年。2020年7月12日也就是聖谷大教堂火災發生後的第二天，庫利因試圖縱火焚燒聖蓋博市West Las Tunas大道上的一家企業而被捕。去年9月審案時，他對這起指控沒有提出異議。正是因為這起另案處理的縱火案，導致調查人員將庫利視為聖谷大教堂縱火案的主要嫌疑人。

聖蓋博谷警員指出庫利是聖蓋博大教堂縱火案嫌犯。（記者丁曙／攝影）
聖蓋博谷警員指出庫利是聖蓋博大教堂縱火案嫌犯。（記者丁曙／攝影）

2020年7月11日凌晨4:21分聖蓋博大教堂起火，教堂內的唱詩班的閣樓、頂樓和屋頂造成災難性的火災。經過長達九個月的調查，由聖瑪利諾消防局站長Jason Sutliff代表Verdugo火災聯合調查委員會，在今年5月4日召開記者會宣布該起縱火案已經偵破。現年57歲的白人男子庫利（John David Corey Jr.）已被洛杉磯縣檢察官指控四項重罪，包括兩項在居住建築物縱火、一項在加州緊急狀態期間縱火，一項一級住宅搶劫，以及擁有易燃材料導致晨教堂大火。如果全部罪名成立，他將面臨最高14年刑期。

但是，今年5月此案在洛杉磯刑事法庭審訊時，庫利對這些指控皆不認罪。地檢處發言人聖地亞哥說，22日（本週四），他可以選擇放棄快速審判的權利，以允許關鍵證人在初步聽證會上作證。但是，他拒絕放棄該權利，導致法官駁回此案。

聖蓋博大教堂縱火案嫌犯庫利。（記者丁曙／翻拍）
聖蓋博大教堂縱火案嫌犯庫利。（記者丁曙／翻拍）

縱火 洛杉磯 聖蓋博

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