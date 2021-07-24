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漢庭頓圖書館屍花 又有2朵盛開

本報記者╱洛杉磯報導
漢庭頓圖書館和植物園（The Huntington Library），21日又有兩朵屍花盛開。（漢庭頓圖書館官網直播翻拍）
漢庭頓圖書館和植物園（The Huntington Library），21日又有兩朵屍花盛開。（漢庭頓圖書館官網直播翻拍）

早先洛杉磯縣聖瑪利諾市的漢庭頓圖書館植物園（The Huntington Library），已有一朵巨花魔芋（俗稱屍花）綻放，吸引不少民眾關注，館方21日指出，當天又有兩朵屍花盛開。

根據漢庭頓圖書館公關Susan Turner-Lowe的說法，屍花Stinkie 週三「剛剛開始盛開」，而另一朵「綠色男孩」（Green Boy）週二晚上盛開，正在逐漸消退。

這將是自1999年8月以來在漢庭頓圖書館盛開的第13和第14朵屍花，以及本月的第二和第三朵。早先「Stankosaurus Rex」於7月5日已經開花。

Amorphophallus titanum也被稱為「泰坦魔芋」和屍花，盛開時可以達八呎多高，直徑可達四呎。今年的花達到了90吋，打破了2009年81吋的本地紀錄。這是一種極為罕見的花，盛開時會散發出一種類似腐爛的肉味，吸引昆蟲來為花朵深處的花朵授粉。

是什麼促使一些特定植物開始開花過程，在很大程度上仍然是個謎，而Turner-Lowe 說，屍花往往會在炎熱的天氣開花。

Turner-Lowe早前說，屍花「Stinkie」周日已經增長2.5吋，達到76.5吋，而另一朵「綠色男孩」長了1.5吋，達到 71.5吋。

該館上午10點至下午5點開放參觀屍花，需戴口罩且限制人數。每周二休館。平日參觀無需預約，但溫室的容量將受到限制。周末和周一和有假期的日子則需要預約。

民眾也可以在www.huntington.org/corpse-flower上，觀看屍花直播。

漢庭頓圖書館 植物園 口罩

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