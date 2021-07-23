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210公路局部關閉55小時 洛C綫地鐵周末停運

記者楊青／綜合報導
洛杉磯地區本周末將有多處地區出現封路、車行線道減少，或地鐵暫停運營，民眾出行最好提前瞭解並做好備案，以免耽誤時間，增加交通阻塞。(CBS)
洛杉磯地區本周末將有多處地區出現封路、車行線道減少，或地鐵暫停運營，民眾出行最好提前瞭解並做好備案，以免耽誤時間，增加交通阻塞。(CBS)

因工程建設原因，洛杉磯地區本周末將有多處地區出現封路、車行線道減少，或地鐵暫停運營，民眾出行最好提前瞭解並做好備案，以免耽誤時間，增加交通阻塞。

加州交通處22日表示，本周末將進行210公路Sylmar地區的路面重新鋪設工程，210公路西向Sylmar地區和聖費南度谷（San Fernando Valley）一帶的部分線道將關閉55小時，時間是本星期五晚上10時開始，至星期一清晨5時。

交通處表示，該區域的封路預計造成210公路西向車道車流緩慢，從210公路與5號公路接口附近至Roxford街的交通將受嚴重影響。

本周末影響交通和民眾出行的建設工程，還包括洛杉磯的C線即綠線（ C (Green) Line）地鐵，該路地鐵因要升級Lakewood和Vermont/Athens站的信號燈系統，將從星期五上午10時至星期天，全部關閉。

對於計劃前往洛杉磯國際機場的旅客，LAX運營的Shuttle G將繼續運行，包括在Aviation/LAX站額服務，不會中斷。詳情可參考metro.net/pressroom。

洛杉磯國際機場 地鐵 LAX

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