2賊大舉搜刮洛杉磯格蘭那達岡賣場 無人阻擋

兩竊賊人大搖大擺拿了衣服揚長而去。（@inflnzr／Instagram）

洛杉磯 市格蘭那達岡（Granada Hills）的TJ Maxx賣場，日前發生離譜竊盜案。兩名竊賊旁若無人地大舉搜刮店內衣物，有些連衣架都懶得拆，然後就這樣大搖大擺地走出店外。雖然旁人錄下整個過程，但因為安全考量不敢跟得太緊。這種案例在南北加州 越來越常見，顯示罪犯們目無法紀、被抓也不怕的心態日益普遍。

正當此案發生後，州長紐森 才在21日簽署了強化商店家下組織性盜竊的法AB331案，不論是實體或線上的集團盜賣商品都算，檢方可以以輕罪起訴，也可以以重罪提告。該法同時適用於協助犯，也可對收受贓物者課以刑責。

AB331法案要求，若因組織性的偷盜行為被逮補，只要是參與組織計畫的盜竊犯，一年內在兩個及以上的不同地點組織偷盜，偷盜商品在一年內累計超過950元，警方將可依法將其逮捕入獄，不過竊犯最多坐牢不會超過一年。

該法案很明顯的是州長紐森為了反擊罷免投票而實施，紐森的反對者認為，州長對犯罪太軟弱，使治安惡化。然而，AB331的最高刑期只有一年，偷盜財物價值縱使超過950元，理論上不管犯案多少次，如果被抓到且被定罪，最多就是坐一年牢，究竟有多大嚇阻作用，令人質疑。

Instagram名為@inflnzr的用戶，匿名接受ABC訪問時表示，7月17日當天他為了自保一路保持距離尾隨竊賊，以為至少會有個警衛攔下他們，但他們竟然安然無事，迅速登上SUV揚長而去，因此他沒法拍到車牌。

80秒影片顯示，其中身穿紫色帽T的人，走出店門時，兩手夾滿衣服，而且衣架都在。另一名疑似同夥拿了一堆衣服尾隨在後，還背了一個大大的旅行包。但在影片拍攝過程中，無人上前詢問，兩人就大搖大擺地走出TJ Maxx。

拍攝者的OS還被錄進去，只聽到他說，「這些人到底搞什麼？老子想看看他們能跑多遠」，但最後只拍到竊賊真的駕車揚長而去。洛杉磯市警方表示，雖然知道此事，但還未逮到人。TJ Maxx則未回應。