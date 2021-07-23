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東谷社區安全線上會議 300華人關切警力

記者啟鉻／東谷市報導
東谷華美協會與東谷市府聯合舉辦線上社區安全討論會，要求警局負責人及警探參加。（記者啟鉻／翻攝）
東谷華美協會與東谷市府聯合舉辦線上社區安全討論會，要求警局負責人及警探參加。（記者啟鉻／翻攝）

河濱縣東谷市是內陸華人居民較多的城市。鑑於近期當地與治安案件增加，引起華人居民不安。東谷華美協會20日晚與市府聯合舉辦線上社區安全討論會，邀請警方參加。華裔市長尤煜琳、東谷華美協會創辦人黃樹梧參加會議，另有華裔居民超過300人與會。市長尤煜琳表示，市府擬在四年之後，建立自己的市警局，進一步強化治安。

負責東谷市治安的河濱縣警局赫汝帕谷分局負責人及華人警探參加會議，介紹目前巡邏東谷市的警力情況，同時提醒居民發現任何可疑人士，立即報警。居民若家裡安裝監控系統，建議與警局聯通，這樣一旦發生案件，警方就會通過監控系統，盡快拘捕疑犯。居民報警時，最好能將疑犯細節描述，比如作案人服裝、車子及車牌。

東谷市鄰里守望相助推動者派汀哲也提醒大家，加入守望相助計畫才能有效遏止犯罪，而不是警力愈多愈好，因為每個居民都有能力發現犯罪分子。下班返家後，盡量與周邊鄰居打招呼，遇到有人敲門，不要一聲不吭，而是要去應答。若敲門的人可疑，要立即報警。自家監控系統應與警局聯通，這樣一旦案發，警方借助周邊多家監控系統，更有助於儘早抓住疑犯。建議車在晚間停在自家門前或車道時，勿將貴重物品放在車內。家中若有現金、珠寶、古玩或者武器，也不要讓外人知道。

市府經理瓊斯表示，東谷市治安評級下降，但該市一向重視社區治安，一些城市減少給警局撥款，東谷市卻在增加。

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