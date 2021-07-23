洛城新語／物價不斷走高 只是短期現象？

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Delta變種病毒持續蔓延，為經濟重啟蒙上陰影。儘管總統拜登、聯準會主席鮑爾一再強調，物價上漲只是暫時，但如今，連「防疫 模範」加州，都面臨疫情反撲、解除口罩政令「騎虎難下」等難題。疫情前景不明朗，大量民眾還在期盼紓困金 ，聯準會寬鬆貨幣 政策也不敢停；「大水仍在漫灌」，物價走高恐不是短期現象。

勞工部7月13日公布的全美消費者物價指數（CPI）顯示，6月增幅為近13年之最。不斷升高的物價，讓總統拜登、聯準會主席鮑爾及財長葉倫，趕緊放話「通膨只是暫時」，以安民心。

拜登與鮑爾的講話，強調當前通膨，是因為大規模經濟停擺與迅速重啟開放互相作用而成，忽略抗疫紓困導致的貨幣增發。他們表示，經濟維持開放，供應鏈就能趕上不斷增加的需求；理論上沒有錯，但考慮現實狀況，卻顯得有些太過樂觀。

如今Delta變種病毒持續蔓延，就連在6月15日「全面重啟」活動中，州長屢次強調是「全美抗疫模範」、疫苗接種比例較高的加州，都在面臨疫情反撲。包括洛杉磯、舊金山及聖地牙哥等在內的16個縣，若按照此前的「重啟藍圖」標準，目前防疫形勢已回到最為嚴峻的紫色階段。

讓抗疫前景更加撲朔迷離的是，州政府對重啟室內口罩令等嚴格防疫措施陷入兩難，眾所周知，加州此前抗疫表現優異，與嚴格措施不無關係；然而部分民眾被限制日久，已更傾向「不羈放縱愛自由」的生活。如今再次施行嚴格防疫政策，可能會引起民意反彈。州長紐森面臨罷免難題，現在收緊防疫政策，勢必牽動選情。然而倘若不為所動，Delta毒株的傳播威力，又不禁讓人為加州防疫前景捏一把冷汗。

就算紐森不考慮選情，決定調整防疫政策；重新啟用戴口罩、限制室內人數等措施。6月15日才全面開放的加州，一個多月的時間又做改變；政策反覆，勢必引起供應鏈混亂。拜登強調的通膨成因之一，經濟停擺與迅速重新開放的情況，又會再次上演。

疫情以來的貨幣寬鬆政策，已經將美國經濟的泡沫吹的很大，但凡有貨幣政策收緊消息傳出，股市就會有劇烈波動。財長葉倫5月4日「加息說」一經報導，三大股指旋即應聲重挫；讓她在當天下午急忙澄清「加息說」「不是預期」。市場對貨幣政策收緊的害怕，由此可見一斑。

疫情前景仍有陰影，聯準會斷然不敢輕易改變當前的貨幣政策。加上仍有許多美國人對紓困金的危害認識不清，請願網站change.org希望美國政府第四輪紓困，每人發放2000元的請願已有超過250萬人聯署。民主黨一向喜歡「授人以魚」，繼續大手筆「印錢」紓困不是不可能。兩項作用之下，「大水還在漫灌」，物價走高難言暫時。