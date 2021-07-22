洛市搶匪鬧市行搶 反遭開槍擊傷

藍衣被劫男子忽然從褲兜裡掏出手槍，對黑衣劫匪開槍。（警方視頻截圖）

洛杉磯 市兩名男子日前試圖搶劫洛杉磯市Fairfax District的Melrose街上的三名購物者，其中一名受害者掏出手槍，對著意圖搶劫犯先開槍，兩名嫌犯腿部中彈，急忙逃竄。

影音來源：洛市警局／記者李雪後製

警方公布的監控視頻顯示，19日晚在Melrose和Vista街附近發生一起肆無忌憚的企圖搶劫。當時一個提著購物袋的男子和兩個女子站在停車場上說話，一輛淺色的道奇 復仇者（Avenger）在他們身邊倒車。

藍衣被劫男子忽然從褲兜裡掏出手槍，對黑衣劫匪開槍。（警方視頻截圖）

突然兩名男子從車子的乘客一側出來，雙方開始對話，其中一個人並拿出一把槍試圖搶劫。但是被劫目標的男子忽然拿出自己的槍並開火。在槍聲響起後，在場所有人都朝著不同方向四散跑掉，嫌犯的汽車也開走了，兩個劫匪向相反的方向步行離去。警方後來逮捕了兩名徒步逃離現場的嫌犯，據稱兩人都中了槍傷。調查人員仍在尋找那輛道奇復仇者的司機。

藍衣被劫男子忽然從褲兜裡掏出手槍，對黑衣劫匪開槍。（洛市警方視頻截圖）

警方確認一名嫌犯為22歲報住洛市的Nicholas Brown，是假釋犯，因這起搶劫未遂罪被拘留。警方稱，他的左大腿上部被一顆子彈擊中。另一名被拘留的嫌犯是報住洛市的28歲Markeil Hayes，同樣也在假釋當中，並因搶劫未遂被拘留，他的右小腿中彈。

洛市警察局指出，在過去的一年裡，Melrose的此類搶劫案有所增加。洛市警局稱，正積極應對過去一年Melrose地區暴力犯罪 的上升問題，並在追查所有涉及犯罪線索。

今年稍早時一段監控視頻顯示，兩名男子在同一地區襲擊並搶劫一名購物者。警方稱，持槍劫匪一直將目標鎖定在Melrose地區，佩戴諸如勞力士或其他昂貴珠寶配飾的人。