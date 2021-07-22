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加州失業金遭詐領300億 史考特獲任命查處

編譯組／綜合報導 
加州州長紐森決定任命曾經擔任加州東區聯邦檢察長的史考特，擔任失業救濟金詐騙冒領案特別法律顧問。（美聯社）
加州州長紐森決定任命曾經擔任加州東區聯邦檢察長的史考特，擔任失業救濟金詐騙冒領案特別法律顧問。（美聯社）

為了因應越來越猖獗的失業救濟金詐騙冒領案，加州州長紐森決定任命曾經擔任加州東區聯邦檢察長的史考特（McGregor Scott），擔任查察詐領案的特別法律顧問。加州政府可能被詐騙的總金額，接近300億元的天文數字。 

史考特因為是由川普總統任命，因此在拜登就任後離職。他先前在2003年至2009年時也由小布希任命擔任聯邦檢察長。顯然他的經驗老到，而且黨派色彩不濃，因此早在2020年11月就獲得紐森任命，擔任失業金詐騙專案團隊的負責人，又在本周接任特別顧問。 

史考特在任命布達後表示，加州失業補助機制去年來遭受連串侵犯，特別是跨國與國內組織的聯手合作，調查團隊將與加州就業發展局（EDD）、急難局（Cal OES）與聯邦、州府、地方合力調查冒領案件。 

去年開始即由史考特領導的調查團隊，已經著手假冒死囚身分冒領失業補助等案件。就業發展局判斷，遭冒領的金額達110億元，另外還有190億元去向可疑，合計約300億元，亟待調查。 

洛杉磯時報指出，史考特正式就任後還有一堆麻煩事等著他，除了2.1萬名囚犯涉及冒領4億元外，還有至少68人被捕，與1641起案件待查。 

加州 詐騙 紐森

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