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南加公路警匪追逐 賊變裝仍被捕

記者謝雨珊／綜合報導
警匪追逐電影情節在周三清晨真實上演。（截圖FOX11)
警匪追逐電影情節在周三清晨真實上演。（截圖FOX11)

警匪追逐電影情節21日清晨在洛杉磯真實上演，一名盜竊犯21日上午竊走一部車，為躲避警察，以每小時150哩車速在街頭上飆車，警方一路從洛杉磯縣追趕至聖伯納汀諾縣（San Bernardino County），嫌犯最終在拉汶（La Verne）被警方逮捕到案。

這名竊嫌21日上午7時30分在洛市Sierra Bonita Avenue的600號街區作案，盜走一部黑色BMW轎車。多家媒體指出，這部車裝有追蹤儀器，有利於警方追蹤車輛去向。加州公路巡警局（CHP) 於上午9時30分，派人手加入追捕嫌犯的行列。

洛市警局警官Rosario Cervantes表示，嫌犯開著盜走的BMW轎車，往東向的10號公路上行駛，並接上北向的15號公路，朝著聖伯納汀諾縣的方向前行。最終車輛於上午10時20分，停在位於拉汶的六街（Sixth Street）及懷特街交口（White Avenue）附近。

警方追蹤發現，這輛轎車的後保險桿遭損毀，嫌犯也試圖變裝，脫下紅色衣服，換上白色外套，若無其事地走入有許多樹叢的住宅區。La Verne警局警方接著於上午11時41分，在該小區的一棟住宅附近找到這名嫌犯，將其逮捕到案。警方表示，這名嫌犯年約25至35歲之間。

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