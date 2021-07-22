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洛城新語／封殺吳亦凡 得為中共叫好

洛城新語

加拿大籍的中國影星吳亦凡，近日成全球華人熱門話題，鄭州大水災全球矚目，吳亦凡緋聞卻持續發燒。這個「陸版陳冠希」說白了，就是靠臉蛋和影藝圈知名度，引誘女性或未成年少女亂搞男女關係，只差沒拍視頻在網上傳播床戲過程。結果中共當局祭出封殺令，切斷吳某前程，端正影視圈綱紀。

中共專制體制常侵犯人權，招人反感，唯獨這次斷然措施，維護起碼的道德和價值觀。當然，有人會認為，中共幹部私下男盜女娼，從查處貪污官員案例常見二奶動輒數十人、現金數億人民幣，吳亦凡只是小人物，當局不過在做秀給大眾看，自身不正的幹部如過江之鯽，何須為制裁一個男星喝彩。

吳亦凡至少與21位女子有性關係，傳聞曾來洛杉磯比佛利山酒店搞「選妃趴」挑女過夜。他和「前輩」如香港的陳冠希、台灣的羅志祥(小豬)，還有無數男星們利用演藝圈更多接觸女星或少女機會，亂搞男女關係。換句話說，兩岸三地「渣男」太多了，但渣男又怎麼樣，公關手腕如果高超，用錢堵嘴，不是照樣人氣鼎沸，名利雙收？

吳亦凡被前女友都美竹爆料起底，即使稱兩人有財務等糾紛，一個巴掌拍不響，但近年男星利用臉孔、知名度，公然「約炮」，毫不顧忌公眾形象和起碼道德觀，幾乎在逼迫公眾承認，名人有「濫用性器官」的特權。

數十年前，明星如爆醜聞必然聲譽掃地，抬不起頭，從此一蹶不振。但幾年前香港陳冠希濫性被揭發，依然在演藝界混飯吃，「帶壞」兩岸三地年輕人。「只要我喜歡，又沒有強姦」，使演藝圈風氣渾濁惡劣無比；有此癖好的男星我行我素，只要當事人不提告，政府無可奈何，大眾照樣接受他們的影視作品。

近年香港、台灣影視界性醜聞不斷，大陸影視圈也有所謂潛規則，世風日下。香港講自由、台灣講民主人權，對「濫性」只能袖手旁觀。這回大陸廣電總局要求業界，不為失德演員提供「冒頭」機會，對劣跡藝人「零容忍」，不給歪風邪氣可乘之機，今後劇組須負責對演員背景調查。

大刀祭出，吳亦凡代言逾16種國內外產品紛紛撤銷代言，「炮男」數千萬人民幣代言費泡湯，可能還須賠償，外界粗估他損失達7400萬美元；而黨媒如央視網等繼續聲討吳某的失德劣跡。

美國好萊塢製作人溫斯坦、「天才老爹」柯斯比等涉性侵，禍害數十年。他們已成億萬富翁或進入老年，才被檢舉清算，後者近日還改判無罪。人們常說，西方性開放，道德淪喪，華人社會不應接受西方的標準，濫性或與未成年少女上床，非屬個人自由。

中共專制就是政府管控一切，甚至包括心靈思想和私人行為，常「越界」被批評。但未經審判封殺吳亦凡或可杜絕歪風，警惕「管不住下半身」還大筆撈錢的藝人，原來專制體制也有長處，得叫好一次。

吳亦凡 香港 中共

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