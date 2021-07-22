中美會計師協會10周年 周末線上講座

為慶祝中美會計師協會成立十周年，該會將於7月24日、25日在線上舉辦連續二天的年度盛會。（本報檔案照）

為慶祝中美會計師協會成立10周年，該會將於7月24、25日下午2時至6時，在線上舉辦連續兩天的年度盛會，將邀請17位專家，就稅法、理財、法律、健康醫療等方面，提供民眾最新資訊。參與線上年會的民眾，將有機會獲得好禮大獎，歡迎民眾踴躍事先報名。

24日內容主要以稅務及法律講座為主。協會將邀請五位國稅局專員，分享納稅人關心的各方面稅務事宜，是年會最大亮點之一。其他各領域專業講員，包括會計師、律師、理財師、保險 業者等，均是在南加州各專業領域有非常資深經歷；講座內容包括：最新的避免遺產認證方法、拜登 新稅法年中回顧和2021年稅務規畫、公司類型與稅務規劃分析、走進資本市場新寵SPAC、老年健康與醫療管理及人壽保險等。

25日內容則以新舊會長交接為主，屆時該協會旗下的中美會計師協會基金會，也將在現場給百裏挑一的五位優秀會計專業的大學生頒發獎學金。

中美會計師協會為各界專業人士提供一個具實力的專業平台，集合了來自美國、中國、台灣 、香港、東南亞等不同地區的華裔會計師，也吸引不少金融界、地產界以及教育界精英加盟。有意加入中美會計師協會的專業人士，可發郵件到[email protected]，也歡迎到訪網站WWW.CACPAA.COM。

兩天的盛大年會將在ZOOM上舉行，與會者只要掃描二維碼登錄（見圖），或輸入ZOOM ID：872 5364 1780即可登錄。現場提供的好禮大獎豐富，包括高級Gaming Monitor，專業大型天文望遠鏡，琉璃藝術品，和Swarovski等大大小小的獎品。