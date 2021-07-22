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亞市市府重開 迎來百年首次華裔正副市長

記者張宏／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞市長戴守真（左）和副市長鄭博仁，成為城市百年首次華裔民選官員同時就任為市長和副市長。（記者張宏／攝影）
亞凱迪亞市長戴守真（左）和副市長鄭博仁，成為城市百年首次華裔民選官員同時就任為市長和副市長。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞（Arcadia）市府自1903年建市以來，首次迎來華裔市長和副市長，市府20日舉辦疫情後市府重新開放的慶祝會。

在亞市市府草坪前，20日晚上聚集百餘人，大家紛紛向市長戴守真（Sho Tay）和副市長鄭博仁（Paul Cheng）道賀。戴守真表示，自去年疫情以來，市府要預約才能進去，所以最近越來越多人致電詢問亞市府和市議會什麼時候開放。同時今年4月因疫情也沒有舉辦市長和副市長的交接儀式。20日正好藉此機會舉辦開放慶祝活動。現在亞市市府正常上班，民眾有需要都可來市府。

對於再次成為市長，戴守真表示，這是亞市歷史上首次市長和副市長都是華人，希望藉此鼓勵更多華裔參政，畢竟亞市有60%亞裔。他的任期在明年4月結束，任內最大的兩個議題是遊民安置和亞市高爾夫球場出售的問題，不過這兩個議題都需要時間。市府8月7日早上9時在亞市高中的表演中心舉辦公聽會，希望大家對遊民安置有疑問或建議都歡迎參與。

戴守真自2014年成為亞市市議員，他說那時候大多數都是白人的選票，但現在華人都很踴躍投票，越來越來人關注和參與亞市市政。社群也方便民眾關注亞市各種議題，以前都可以以看不懂為理由，但現在語言障礙不是問題。以前大家都沒注意到關注政治重要性，現在日益清楚一個市議員的決定，會影響生活的方方面面，所以大家要珍惜自己手中的票。

副市長鄭博仁表示，亞市歷史第一次華人是市長和副市長，他感到很榮幸。成為副市長也意味著更大的責任，他會積極配合市長工作，同時希望亞市更團結，華人要多和不同族裔接觸且相互鼓勵。在疫情期間華人為城市做了很多社區慈善捐贈和服務工作，很多非華裔也看在眼裡，不斷改變他們以往對華人的固有印象，這是好事情。

亞市華人劉先生表示，亞市現在有兩位華人，能很方便溝通並且感到安心。有任何事情都能打電話，或通過微信聯繫到他們，對城市也更加有歸屬感。相信隨著華人不斷發聲，華人在亞市會更有影響力。

華人 疫情 華裔

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