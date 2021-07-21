太照顧遊民 德利昂等3洛市議員面臨罷免

德利昂面臨罷免威脅。（取材自臉書）

洛杉磯市議員德利昂（Kevin de León）20日接獲罷免投票 開始連署的正式通知，代表他將與其他兩名洛市議員今年底都要面臨罷免威脅。這三人面臨罷免危機的主因都是，處理洛市遊民問題的方式遭到質疑。議員拉曼（Nithya Raman）罷免連署7月9日獲通知，博寧（Mike Bonin）7月13日獲通知。

引發爭議的遊民中心名為Arroyo Seco Tiny Home Village，位於Highland Park，6月29日動工，預計三個月內完工，可收容224位街友，現為加州 最大的收容中心。德利昂動工當時強調，他很榮幸能與Highland Park社群 的領袖與成員一道動工，為遊民提供安身之處。

德利昂的發言人Pete Brown說，反對者就是不希望在Highland Park或Eagle Rock看到遊民中心，他們聲稱德利昂犯下大罪。

主張罷免的Pauline Adkins在臉書表示，在Eagle Rock Park設立遊民中心，只會威脅到當地的小孩，議員要推動新建案之前，至少要能保證居民的安全。

洛市罷免法規規定，正式通知送達後四周，選民就可以開始連署，主張罷免者至少要在120天內，搜集到選區15%合格選民的連署書。拉曼罷免連署的截止日為11月4日，需要2萬7405份連署書；博寧罷免連署的期限為11月10日，需要2萬7387份連署書；德利昂的門檻則為2萬1000份連署。