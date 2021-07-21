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台飛美機票搭經濟艙3000元 真的？

記者張宏／洛杉磯報導
長榮航空目前7月的航班是一周五班。（長榮官網）
長榮航空目前7月的航班是一周五班。（長榮官網）

坊間傳出長榮只賣單程機票？經濟艙來回就要3000元左右？但是長榮航空官網沒有顯示只能定單程票的設定，且目前往返洛杉磯到台北的經濟艙往返票價為1800元左右，進入9月淡季往返票價更是降到1000元以下，顯然票價受淡旺季的波動影響，並不是長期性的。

長榮航空目前7月的航班是一周五班，即每周一、二、四、六和日，8月的航班還沒有出來，估計要等到7月底或8月初出爐。長榮客服表示，機票價格由市場行情決定，但是自然和疫情前的票價沒法比，建議大家登錄長榮官網預訂機票。

根據長榮官網7月27日從洛杉磯出發，8月25日從台北返回，官網往返經濟艙機票大概在1800元左右，單程900元左右。進入9月後兩地票價都下降不少，洛杉磯到台北及台北到洛杉磯單程都在450元左右，往返票價低於1000元。

和長榮相比，華航的航班依然保持一周三班。華航地區營業經理李宜真表示，包括安大略在內，8月大洛杉磯地區是一周三班，分別是周二、四、六，其中8月12日和26日是安大略出發到台北，其他時間是洛杉磯出發到台北。目前沒有增班計畫，因為大部分飛機現在主要用於貨運。往返經濟艙票價在1400元左右，這個價格是市場需求決定的，相比中國往返美國的機票票價還是很便宜。

目前不少南加台胞去台灣的意願其實也不高。華人江小姐表示，現在台灣疫情嚴重，天氣又熱，暑期機票價格本來就高，這時候沒事絕對不想回去。另外到台灣還要隔離14天，這一趟花銷太大，回去不划算。

亞凱迪亞市華人劉先生最近有朋友從台灣過來打疫苗。他表示，朋友的往返機票價格2000多元，沒聽說要3000多元。但是對於有需求的人來說，機票多少錢也要飛。能用錢解決的問題都不是問題，像他想回中國，但美國公民除了人道主義簽證根本無法進入中國，這不是花錢能解決的事情。相比之下，在美國的台灣僑胞比中國的僑胞要幸福多了，雖然也需要在台灣隔離，但至少能回去。

長榮 台灣 洛杉磯

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