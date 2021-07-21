虛擬貨幣興起 讓駭客勒索軟體更猖獗

比特幣的普及與流通，也讓勒索軟體產業更為興盛。（記者李榮／攝影）

勒索軟體這幾年來在比特幣（Bitcoin）等虛擬貨幣 的興起之下，更加恣意妄為。科技人士指出，勒索軟體通常是利用木馬程式傳播，透過假冒、看似正常的釣魚形式騙人點擊。早期勒索病毒在俄羅斯最為盛行，後來受害的企業與個人遍布全球，但據估計目前多數駭客 的基地，還是在俄羅斯與東歐。

以近來連續犯下多宗的勒索案件聲名大噪的駭客組織「DarkSide」為例，DarkSide總部位於東歐，只針對英語系國家發動網路攻擊；如果他們偵測到俄語、烏克蘭語、白俄羅斯 語等語言的電腦，就不會發動攻擊。DarkSide也聲稱不攻擊學校、醫院、非營利組織。

資深資訊安全專家葉雲彬指出，傳統上許多駭客組織都在俄羅斯，其中一個原因或許是當地電腦與資訊高階相關工作並沒有那麼多，駭客們無法在「正途」上發揮長才，因此轉為駭客。當地駭客也很有默契地不攻擊本地俄羅斯的網絡，以免惹來俄羅斯政府執法機關的執法。

他表示，早期那種天才型、單打獨鬥的駭客或許還是有，但現在大型的網路攻擊，通常是企業組織型的駭客團體所為。這種團體根本就是企業等級，各有分工，而且目標就是要錢。但並不是說企業被勒贖後給了一次錢就高枕無憂，即使被攻擊過，下次還是有可能遭到再次的襲擊。

駐舊金山科技組組長葉至誠也指出，現在的駭客團體不但組織縝密，而且有些還推出類似「套裝軟體」的產品。上游的駭客設計開發出軟體後，賣給下游四處發動攻擊。一方面能擴大盈利，另方面也等於設置「斷點」，造成追查時，上游的駭客組織更難被揪出。

他並表示，早期駭客勒贖都是要求美金，但國際間的金流交付時也讓執法的機關能夠找到下手的機會、阻斷贖金。然而，在去中心化的虛擬貨幣普及之後，虛擬貨幣也成為一種洗錢的絕佳工具，「現代駭客多半都是要求比特幣作為贖金，逃避追查。」