我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日韓外交高層會晤 強調維繫台海和平穩定重要性

NBA／公鹿拿總冠軍 字母哥狂轟50分榮膺MVP

虛擬貨幣興起 讓駭客勒索軟體更猖獗

記者李榮／灣區報導
比特幣的普及與流通，也讓勒索軟體產業更為興盛。（記者李榮／攝影）
比特幣的普及與流通，也讓勒索軟體產業更為興盛。（記者李榮／攝影）

勒索軟體這幾年來在比特幣（Bitcoin）等虛擬貨幣的興起之下，更加恣意妄為。科技人士指出，勒索軟體通常是利用木馬程式傳播，透過假冒、看似正常的釣魚形式騙人點擊。早期勒索病毒在俄羅斯最為盛行，後來受害的企業與個人遍布全球，但據估計目前多數駭客的基地，還是在俄羅斯與東歐。

以近來連續犯下多宗的勒索案件聲名大噪的駭客組織「DarkSide」為例，DarkSide總部位於東歐，只針對英語系國家發動網路攻擊；如果他們偵測到俄語、烏克蘭語、白俄羅斯語等語言的電腦，就不會發動攻擊。DarkSide也聲稱不攻擊學校、醫院、非營利組織。

資深資訊安全專家葉雲彬指出，傳統上許多駭客組織都在俄羅斯，其中一個原因或許是當地電腦與資訊高階相關工作並沒有那麼多，駭客們無法在「正途」上發揮長才，因此轉為駭客。當地駭客也很有默契地不攻擊本地俄羅斯的網絡，以免惹來俄羅斯政府執法機關的執法。

他表示，早期那種天才型、單打獨鬥的駭客或許還是有，但現在大型的網路攻擊，通常是企業組織型的駭客團體所為。這種團體根本就是企業等級，各有分工，而且目標就是要錢。但並不是說企業被勒贖後給了一次錢就高枕無憂，即使被攻擊過，下次還是有可能遭到再次的襲擊。

駐舊金山科技組組長葉至誠也指出，現在的駭客團體不但組織縝密，而且有些還推出類似「套裝軟體」的產品。上游的駭客設計開發出軟體後，賣給下游四處發動攻擊。一方面能擴大盈利，另方面也等於設置「斷點」，造成追查時，上游的駭客組織更難被揪出。

他並表示，早期駭客勒贖都是要求美金，但國際間的金流交付時也讓執法的機關能夠找到下手的機會、阻斷贖金。然而，在去中心化的虛擬貨幣普及之後，虛擬貨幣也成為一種洗錢的絕佳工具，「現代駭客多半都是要求比特幣作為贖金，逃避追查。」

駭客 白俄羅斯 虛擬貨幣

上一則

世說新聞／加州華裔女財長 爬上非裔女下屬床 還送大麻糖?

下一則

影藝行業同意強制劇組成員接種疫苗

延伸閱讀

美英歐盟北約 譴責中國網攻：包庇駭客 比俄羅斯更糟

美英歐盟北約 譴責中國網攻：包庇駭客 比俄羅斯更糟
對12國網攻 美國起訴受雇中國國安部4名駭客

對12國網攻 美國起訴受雇中國國安部4名駭客
聖地牙哥聯邦檢察官提控四名中國公民參與全球駭客活動

聖地牙哥聯邦檢察官提控四名中國公民參與全球駭客活動
美英歐齊點名「北京縱容駭客」 中駁斥究責應基於證據

美英歐齊點名「北京縱容駭客」 中駁斥究責應基於證據
上市櫃公司被駭勒贖去年逾15家 今年宏碁、廣達傳受害

上市櫃公司被駭勒贖去年逾15家 今年宏碁、廣達傳受害
被駭勒贖政府幫不上忙 廠商無助自力救濟

被駭勒贖政府幫不上忙 廠商無助自力救濟

熱門新聞

南加裸女被卡在兩座建築的狹小縫隙間長達數時，消防員切牆解救。（FOX視頻截圖）

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

2021-07-14 15:46
因疫情滯留美國的華人，嘆回家路真難。(unsplash.com)

疫情打斷歸期 華人進退兩難 小住數月變兩年

2021-07-16 22:58
加州州長紐森。（加州州長辦公室）

紐森簽署加州重振預算案 年收不到7.5萬 補貼600元

2021-07-14 02:20
洛杉磯縣衛生局15日建議居民謹慎考慮前往美國新冠病毒傳播率最高的州，包括臨近的內華達州，和佛羅里達州。（記者張宏／攝影）

加州洛縣府呼籲去這些州要三思....新冠病毒傳播率最高

2021-07-15 15:36
疫情期間，移民局大幅減少綠卡面試。（Getty Image）

民眾直呼神奇 綠卡面試減少 是否中共黨員都不問

2021-07-16 22:00
亞凱迪亞市626食物攤位區人潮洶湧。（讀者提供）

626夜市爆人潮 嚇退華裔一家

2021-07-19 02:18

超人氣

更多 >
走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福
吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會

吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會
貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑
美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

吳亦凡拍床戲硬上劉亦菲 網友嘲諷「本色演出」

吳亦凡拍床戲硬上劉亦菲 網友嘲諷「本色演出」