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駭客攻擊軟件勒索 華裔中小企業主也遭殃

記者李雪／洛杉磯報導
如今勒索軟件橫行，中小企業也面臨危機。（美聯社）
如今勒索軟件橫行，中小企業也面臨危機。（美聯社）

南加一位華裔業主C女士回憶起幾個月前，自己公司的數據和系統都被駭客攻擊的事，仍驚魂未定。當她發現客戶的資料數據全都不見了，駭客留言表示已經竊走這些數據，要求支付200萬元贖金，否則將失去這些數據時，C女士嚇了一跳，沒想到新聞中常讀到的駭客勒索事件，竟發生在自己的公司。

近年來駭客事件頻傳，C女士只是每年數以萬計的受害者之一，如今實施這樣的勒索攻擊已經非常容易，一些在國際上知名的駭客組織如DarkSide和REvil，都會向稍有專業知識，懂得操作這些惡意軟件的人兜售勒索軟件服務。

事發後，C女士在公司IT人員建議下，趕緊聯繫專門解決網路安全問題的團隊，該團隊也迅速接手這一問題。不僅立即將遭到攻擊的系統和電腦先隔離，連續好幾天，該公司也都全部暫時換了新的電腦使用。網安團隊在調查後確定，駭客根本沒有竊走數據，而是將數據全部刪除。也就是說，即使C女士聽從駭客指令打錢，也很可能拿不回這些數據，到時候駭客消失也無從找到。

所幸C女士平時就有好習慣，要求公司上下所有的客戶資料等重要數據，全都另有備份，而且每天更新，因此沒有太大損失，而網安團隊則幫助給出一些未來的防範措施和建議。

C女士表示，事後也聽說其實不少華人區或其他社區的中小企業也遭駭客攻擊。原來駭客不僅攻擊新聞中的大公司或政府機構，更多針對這些對網安防範較低的小公司，不僅容易得手，還能詐取錢財。她除慶幸平時都有做好數據備份工作，也希望提醒廣大中小企業重視網絡安全問題，如果不幸遭攻擊，應該請專業團隊解決，而非乖乖付贖金以期了事，因為駭客的承諾很可能是空頭支票。

華盛頓郵報報導，過去幾年美國就有數以萬計的小公司遭到勒索，統計顯示例如運輸、金融、信息、零售或批發、採礦和農業、專業服務等各種行業，遭到攻擊的案例數在過去幾年大多翻倍，因為比起信用盜竊轉賣數據等犯罪方式，勒索軟件是一種利潤更高的商業模式。

除了在新聞上鬧得沸沸揚揚的幾家被駭的大公司，如最大的肉類加工商JBS、美國最大燃油管線營運業者「殖民管線」等，還有大量的小公司如律所、超市、會計、批發商乃至印刷店、花店等都成為駭客目標。例如本月的國慶日假期，全球就有超過1500家企業被REvil駭客組織攻擊並勒索。

一些公司不得不支付了贖金，有的拿回了數據，有一些則數據贖金兩失。華盛頓郵報引述專家保守估計，這些駭客去年收到4.12億元贖金。不過也有「不服軟」的企業，例如據時代周刊報導，挪威水電集團Norsk Hydro在2019年遭受勒索，但堅決不縱容駭客，而是用了相當長的時間和資金，來慢慢一點點重建系統和數據庫。

網安專業人士建議，業者若一旦發現被攻擊勒索，應該立即尋求專業團隊幫助。通常這類團隊除了在應對攻擊的緊急回應，在調查攻擊、修復系統等方面具有專業知識，也在與駭客協商贖金，以及評估要不要支付贖金等方面有經驗。

此外，普通公司也要注意網絡安全，除了所有數據要備份，提高自身系統的安全等級，購買網絡安全保險，也要加強教育員工一些常備的網安知識，包括注意員工密碼不要洩漏，不要隨意點擊可疑連結等。

駭客 美國 華盛頓郵報

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