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疫後 加州科技業不一定重返辦公室

編譯組／綜合報導
Facebook提供員工進辦公室或至少有半數時間在辦公室工作的選擇。(美聯社)
Facebook提供員工進辦公室或至少有半數時間在辦公室工作的選擇。(美聯社)

加州科技業返回辦公室復工計畫即將到來，科技公司再次重開辦公室大門，部分員工期待恢復正常工作環境，但也有人傾向持續遠程工作。以下是各科技大企業重啟辦公室計畫：

Saleforce：今年3月，Saleforce曾分享數位優先的工作環境願景，指出員工可永久遠程工作，總裁海德(Brent Hyder)曾說：「朝九晚五工作天已死。」但僅於一個月後，公司計畫有些改變，他們目前已重啟耗資10億元的總部辦公大樓，讓員工可進辦公室或遠程工作。

Facebook：提供員工進辦公室或至少有半數時間在辦公室工作的選擇。執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)表示，他計畫明年將有半數時間遠程辦公。公司預計9月開放一半員工承載容量、10月完全重啟辦公室。

Google：公司希望員工重返辦公室。自9月開始，計畫有60%員工一周在辦公室工作數天、20%搬遷並在新辦公室上班、20%持續遠程工作。

Apple：員工與領導層的想法不一致。公司6月宣布，自9月開始，將要求員工每周三天返回辦公室。但許多員工期望有靈活辦公模式，部分人甚至在公司政策宣布後辭職。截至目前為止，公司並未改變返工政策。

Twitter：執行長多爾西(Jack Dorsey)曾電郵告訴員工，可永久遠程工作。但員工似乎渴望返回辦公室，本月初，舊金山與紐約辦公室允許有50%員工承載量，因為這兩大城市疫苗接種率高。並且要求進入Twitter辦公室大樓員工，必須提出疫苗接種證明。

Uber：Uber是最早要求員工重返辦公室的公司之一。但已於7月初宣布實施混合辦公模式。員工可申請遠程全職工作，也可選擇在其他辦公室工作。舊金山辦公室現有20%員工承載量。

LinkedIn：採混合辦公模式。LinkedIn於2020年10月宣布遠程辦公永久計畫，是最早宣布可遠距工作的公司之一。目前尚未知舊金山辦公室，是否會開放給欲返回辦公室上班的員工重回工作場所。

Adobe：將允許員工最多有一半時間在家上班。未來工作模式將為混合型態，並具有彈性。

Airbnb：由於疫情影響民眾出遊意願降低，Airbnb公司業績重挫，也是眾多藉由轉租以縮減辦公室空間的公司之一。公司表示將採取混合辦公模式，執行長崔斯基(Brian Chesky)表示，不會要求員工全職重返辦公室直至2022年9月。

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