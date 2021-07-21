台北經文處長黃敏境訪華埠6僑社 推崇孫中山

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長(前排左四)拜會傳統僑社。（Ambrose Leong提供）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長黃敏境，17日拜會六個華埠傳統僑團。黃敏境強調，感謝孫中山先生1912年創立中華民國，將自由、民主的DNA注入到中華民族的血脈裡。

黃敏境說，在台灣 的中華民國是華人社會唯一的完全民主國家，感謝各僑團對中華民國一貫支持，讓中華民國所代表的自由、民主價值受到國際社會重視。經文處有12個中華民國派駐的各單位人員，從經濟、教育、觀光、文化交流等層面提供全方位服務。

他表示，新冠疫情期間針對少數族裔仇恨事件不斷發生，亞裔 也成為被攻擊的對象。期勉年輕一輩透過公共事務的參與，讓亞裔族群的聲音被聽見、權利被重視，大家共同努力讓自己的權益受到尊重與保障。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長（前排右三）拜會傳統僑社。（Ambrose Leong提供） 駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長（前排左三）拜會傳統僑社。（ambrose leong提供）

去年10月到任的經文處副處長林暉程、去年7月到任的洛僑中心主任張皓鈞、去年12月到任的洛僑副主任鄭心茹，以及經文處組長葉立傑、副組長鄭文琳，當天也一同前往。羅省中華會館主席廖美華，副主席李金生、副監事長蔡惠玲，以及伍競群、梁永泰、黃鍾艷珍等顧問也全程陪同。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長（前排右五）拜會傳統僑社。（Ambrose Leong提供） 駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長（前排右四）拜會傳統僑社。（Ambrose Leong提供）

當天黃敏境拜會的僑團，包括羅省俊英工商會、羅省合勝堂、羅省至孝篤親公所、羅省英端工商會、伍胥山公所及洛杉磯岡州會館。