外賣APP 賭城中餐館開創一片天

這些中文外賣應用程式，幫助拉斯維加斯中國城中餐館支撐業務。（KTNV）

過去一年多來，各行業企業紛紛因新冠肺炎影響，而遭受沉重打擊，拉斯維加斯的中餐館 尤為困難，所幸他們靠著中文版中餐外賣應用程式App ，才得以維持生計，甚至開創另一片天。

透過「飯糰外賣」或「熊貓外賣」（HungryPanda）App訂購外賣食物，使Sahanghai Taste的工作人員，日日忙得不可開交。業者指出，「這些App替我們帶來大量業務，就在昨晚，靠這兩個外賣程式，便有50張訂單。」

該餐廳合夥人Joe Muscaglione說，這些中餐外賣App目前正蓬勃出現在中國 城周圍的餐廳。「它們專業、準備充分，且有組織，有漂亮的銷售點。」

熊貓外賣業務發展劉志揚（Zhiyang Liu，譯音）說，「愈來愈多餐廳加入，每天都有新訂單，數字正迅速攀升。」他說，自去年9月發展業務以來，該App已有1萬多家餐廳，其中有許多中餐館，這項服務幫助他們在減少人流的疫情下持續擁有訂單，「人們關在家中，但想嘗試不同餐廳，不同菜餚。」

劉智揚說，熊貓外賣這類平台關鍵是語言，他們專注中文市場，迎合說中文的顧客，這是其他相似App所缺乏的。他說，對他們而言，他們有自己的司機會說中文或粵語，交流起來更方便。

Muscaglione說，對許多不說中文，對華人客戶不大熟悉的中餐廳老闆來說，這是巨大優勢。

他說，隨著拉斯維加斯重啟開放，透過這些App點外賣的業務仍保持一致，相信來自中國的外賣應用App服務，更優於其他成熟的外賣App。「我很確定這些公司很快接管許多非亞裔業務，因為他們外送效果更好。」

劉志揚說，熊貓外賣的成功，正引領平台將外送範圍擴大至所有類型餐廳。他並表示，預計下個月將推出英語版的App。