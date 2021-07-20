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疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

洛城新語／疫情下 回不去的中國之路

洛城新語

曾幾何時，在美華人中國之路變得如此艱難。突然爆發的新冠疫情，讓和平年代幾乎演變成了戰爭時代，一年多前，人們與中國的親友揮手道別，不想這一別，對於一些人來說就是永生。

疫情爆發之初，中美幾乎斷絕所有往來，多少普通人的命運在社會的大背景下跌宕起伏。一名美籍華人的父親病危，女兒卻無法回國陪伴，父親直到生命的最後，也沒有等到女兒的歸來，對於這名華人來說，這成為此生最大的抱憾；另外一名遠嫁洛杉磯的中國女子不幸滑雪喪生，家人一直瞞著遠在上海的年邁父母，擔心他們傷心過度，因為疫情，在中國的親友最終也無法前來參加葬禮，送她最後一程。

在這不同尋常的一年，類似的人間悲劇恐不在少數。更常見的是，結婚生子、畢業典禮等人生重要時刻，遠在中國的至親無法赴美參加；也有不少因疫情滯留美國的華人，本打算旅遊探親小住幾月，不想一住就是一兩年，合法簽證早已過期，屢次申請續簽卻杳無音信，現在是去留兩難。

雖說如今疫情漸緩，中美之間航班逐漸恢復，但美籍華人依然被拒絕在國門之外，除非至親生老病死等大事，才能申請特別簽證回中國。此外，昂貴的機票，回國的各種繁瑣限制，讓人們望之卻步。起飛前已接種疫苗還需各種核酸檢測，到達國內後要在指定酒店隔離三週，回家之後另要按照各城市、小區的規定繼續居家隔離。這樣的回國之路，若非急事，誰願意承受這樣的折騰。

不少經歷路途坎坷，終於回國的華人感嘆，回到中國，每個人見到自己都如見了猛獸，唯恐避之不及。機場、酒店工作人員全副武裝，歸國華人所經之地無數次消毒，雖說這樣能有效防止外來傳入病毒，但對好不容易回到故土的華人來說，如此陣勢讓人不覺心酸，每個人都被設想成帶著大病毒入境。

現在美國政府規定，美國公民的直系家屬可以憑有效簽證直接入境，非直系親屬需要在其他國家、地區停留14天後可以入境美國，但中國政府仍不讓美國公民入境中國，除非一些特殊情況則需要特殊申請。華裔移民律師直呼，這樣的中美關係非常不對等，華人回家回國的正常之路已被堵死。

中國對待疫情的嚴格防範，成功保全了國內民眾，但閉關鎖國究竟能堅持到什麼時候，國人還能再回到從前，想去哪兒就能自由飛哪兒嗎？

現代文明社會竟有這樣的一天，人們無法自由出行，無法與親人團聚。多年前，影星梁朝偉的生活成為大家熱搜的話題：梁朝偉有時閒著悶了，就突然一人飛到倫敦，獨自蹲在廣場上餵一下午鴿子，不發一語，當晚再飛回香港，當沒事發生過，這才叫生活。這是有錢人在實現財務自由後的生活，全世界隨時飛，但現在有再多的錢恐怕也難。

世界早就成為地球村，人們享受著全球往來自由的便利，但新冠疫情卻改變了這樣的生活方式，不少人感慨，護照已在家躺了一兩年，蒙了幾層灰，不知何時能再自由啟程。

中國 華人 疫情

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