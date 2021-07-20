阿罕布拉聯合學區 20地點免費供早午餐

新學年阿罕布拉學區將在20個教學場點提供免費早午餐。（本報檔案照）

加州 公立學校今年秋季開學，所有約620萬名學生均有機會享受免費午餐，無論家庭收入多少。這是全美最大規模免費午餐項目。阿罕布拉 聯合學區 （AUSD）宣布，根據全國學校午餐與早餐計畫，秋季學期開始後，所有學生將在學區內近20個地點，免費供應早餐和午餐，請學生和家長注意。

這些地點包括：鮑德溫小學（Baldwin Elementary）、Brightwood小學、Emery Park小學、Fremont小學、Garfield小學、Granada小學、Marguerita小學、Monterey Highlands小學、Northrup小學、Park小學、Ramona小學、Repetto小學、Ynez小學、Moor Field 早期教育中心，以及世紀高中（Century HS） 、阿罕布拉高中（Alhambra HS）、馬凱博高中（Mark Keppel HS）、聖蓋博高中（San Gabriel HS），詳情可諮詢學區食品營養服務部626-943-6590，或電郵[email protected]。