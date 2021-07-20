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跨性別權利示威衝突 洛警射橡皮子彈鎮暴

洛杉磯訊
一名警察發射橡皮子彈，擊中一名抗議者的腹部，她在鏡頭中顯示捂著肚子倒在地上。（電視截圖）
一名警察發射橡皮子彈，擊中一名抗議者的腹部，她在鏡頭中顯示捂著肚子倒在地上。（電視截圖）

17日在韓國城的水療會所（spa）外，有兩個團體就跨性別權利舉行示威，隨後發生衝突。有洛杉磯市警局警員近距離向一名抗議者發射非致命子彈，相關視頻在網上被瘋傳。

據警局稱，當警察穿著防暴裝備到達時，抗議者開始投擲瓶子和其他投擲物。他們中的一些人甚至向警察投擲，這促使警方不得不對人群下令驅散。但當一些團體未能離開時，警方部署了非致命性的執法。

來自現場的視頻顯示，一名警察發射橡皮子彈，擊中了一名抗議者的腹部，她在鏡頭中顯示捂著肚子倒在地上。這名女子的傷勢目前還未獲知。但洛杉磯市警局尚未就此事發表聲明，引發民眾對這位警員使用武力的質疑。有媒體引述執法專家指出，視頻中的情況似乎沒有緊急到應該使用該武器的程度。

一名警察發射橡皮子彈，擊中一名抗議者的腹部，她在鏡頭中顯示捂著肚子倒在地上。（電...
一名警察發射橡皮子彈，擊中一名抗議者的腹部，她在鏡頭中顯示捂著肚子倒在地上。（電視截圖）

據當局消息，當天共有40人被捕，其中39人是因為未能驅散，一人因攜帶「違禁物品」參加抗議而被捕。該物品的確切性質沒有透露，但當局17日表示，在逮捕的地面上發現「許多武器」，例如刀具和狼牙棒。

這起示威活動與之前在Wilshire大道2700街區的Wi Spa水療會所外發生的事件類似，是由於水療會所接受跨性別顧客的政策引起的。

起因是一位女顧客在網上發布視頻，向Wi Spa的工作人員抱怨說，有自稱女性的人被允許在水療中心的女性區脫衣。而Wi Spa則發出聲明辯護說，與許多其他大都市一樣，洛杉磯也有變性人口，其中一些人喜歡去水療中心。Wi Spa致力於滿足所有客戶的需求。這段聲明和視頻引發了抗議和衝突。

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