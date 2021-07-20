張法聖+周平珖 7月31日奇諾市意廬會舘書畫聯展

書畫大家張法聖和周平珖的「吾山吾水」書畫展 ，將於7月31日在洛杉磯 奇諾市意廬會舘（Yilu Gala）開幕，展至8月25日。兩位老師將在7月31日下午2時，8月1日下午2時，在現場分享每幅畫創作的心路歷程。歡迎民眾前往喝下午茶，賞析好字畫。

張法聖和周平珖分別來自台灣 與四川成都，兄弟情懷，金蘭之誼。身在海外，都因情繫華夏，筆耕墨耘，致力於傳播弘掦中華藝術，且桃李芬芳，碩果累累。時隔兩年，兩位老師再度攜手，展出精彩作品。

法聖老師，羨慕古人飲酒之豪放，效法現代飲中第九仙，大紙攤開，筆尖揮灑，或提絲輕步或重墨踩踏，以醉酒微醺的步法，寫出 「辛棄疾、賀新郎、我見青山多嫵媚；料青山、見我應如是、知我者、二三子」字字心聲，躍然紙上。另有多幅水墨畫作展出。

平珖老師，耗時兩年創作，八幅兩米三特大畫作：四幅大山為「西藏金頂· 脊梁」、「黃山煙雲」、「廬山秀色」、「蜀國仙山」，表達畫家對家鄉山水的眷戀，透過丹青勾勒，筆筆呈現。另四幅四季花鳥作品：春「朱山為家．清溪為友」、夏「荷塘清趣」、秋「秋江澄明」、冬「暗香疏影」，以全新意境，大景抒懷，視野廣闊，畫家用心，用筆對大自然詮釋著繪畫語言，其在作品構圖與設色上有新的講究與突破。另有20多幅精心之作同時展出。

展出地點在奇諾市的「意廬會舘」，該會舘由洛杉磯知名企業家健民與筱意夫婦設立，以文華而雅集，以書畫而雅聚，書畫家雅敘的一方藝術天地。

展出時間：2021年7月31日至8月25日，周一至周六下午1時至5時。展出地址：4711 Schaefer Ave， Chino， CA91710（Yilu Gala），電話：626-437-6939。