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淘寶模式製造假好評 亞馬遜停牌300中國賣家

記者張宏／洛杉磯報導
不少華人物流倉庫裡，堆積著亞馬遜中國賣家的貨物。（記者張宏／攝影）
不少華人物流倉庫裡，堆積著亞馬遜中國賣家的貨物。（記者張宏／攝影）

在過去兩個月裡，亞馬遜已暫停了數百名中國頂級賣家資格，這些賣家將中國淘寶的刷單和虛假評論模式引入亞馬遜，甚至一些不知名的品牌好評遠遠高於主流一線品牌，誤導華人消費者踩地雷、吃虧上當。

華人Tina表示，她最近在亞馬遜上買東西，很多送來一看就是中國貨，質量很差不說，用不了幾天壞掉了，想要申請退貨，但有的產品過陣子再去找原鏈接已不在，賣家也不在了。

還有網友吐槽說，她買了一個洗澡花灑和一個花園花灑，沒多久全都裂開了，明顯是質量問題。難道亞馬遜沒有質量檢驗環節嗎？過了一個月的退貨期只能自認為倒楣。可氣的是這些產品的評論和評分都很高，明顯誤導消費者。

亞馬遜中國賣家刷單買評論在華人區早已不是秘密。Jenny表示，常有人在微信找人買下某個商品，然後賣家會退錢，只要寫五星好評，貨物就可免費留下。她也被朋友提過類似要求但拒絕了，因為她在亞馬遜上買東西就是看評論來決定的，虛假評論害人害己。

有些中國商品，在中國售價只有十幾元人民幣，但在美國賣到十幾美元，利潤空間很大。 一名華人網友表示，亞馬遜上很多中國賣家，即使是亞馬遜自營的品牌，也是亞馬遜向中國賣家買來的帳號和銷售權，都是中國的賣家在賣。在深圳廈門等地跨境電商遍地開花，小學生文化就能做亞馬遜電商。運氣好只需要賣出一個爆款，就能養活一個小公司，年入百萬元人民幣不是問題。他有一個同學，做亞馬遜賣家，專賣某系列產品，兩夫妻月入好幾百萬人民幣。

被亞馬遜4月底第一批停牌的中國賣家是Mpow和Aukey，根據Marketplace Pulse數據，亞馬遜暫停賣家列表已擴展到近300個個人賣家賬戶（均位於中國），並包括數十種最暢銷的商品。被暫停賣家的年銷售額超過10億美元。如Fairywill 的電動牙刷至少三年來，一直是亞馬遜最暢銷的前五名之一。它已收集了超過7萬5000條評論，總體評分為4.5分（滿分5星），甚至超過飛利浦和Oral-B等知名品牌。

亞馬遜 中國 華人

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