洛城新語／對抗罷免 洛縣檢察長潑廉價髒水

原本對罷免行動嗤之以鼻的洛杉磯 縣檢察長賈斯康 (George Gascon)，最近結合盟友成立Stand With Gascon組織，設置網頁、募款和發動文宣，小心應戰。然而賈斯康犯了一個戰略錯誤，把要罷免他的人貼上標籤，歸類為共和黨人和川普支持者、警察工會成員、去年輸掉檢察長選舉的失意政客，以及要爭奪刑事司法改革權力的人。

但根據洛杉磯時報警政與犯罪記者James Queally第一線觀察，發動罷免的人主要是犯罪受害者家屬，以洛縣 檢察官工會成員，也就是賈斯康的下屬。

而根據我們對聖蓋博谷社區的觀察，支持罷免賈斯康的亞裔和華裔，並沒有明顯的政黨色彩，更談不上是否為「川粉」，而是普遍對越來越惡化的治安、越來越大膽作案的歹徒、越來越感覺生命財產受到威脅的升斗小民。

洛縣檢察長是地方級民選官員，與州級選舉不同，依法不分黨派。但去年賈斯康在第二輪選舉時翻盤，藉著全美和加州 反川普浪潮，以及黑人命也是命(BLM)組織的幫助，以53.7%對46.3%不算太大的得票差距，擊敗尋求連任的非洲裔原任檢察長雷西。這場勝利讓全美民主黨進步派人士異常興奮，因為賈斯康本是進步派大將，拿下全美人口最多的縣級檢察長，是進步派的重要里程碑。

沒想到，賈斯康上任才半年多，馬上在民主黨大本營之一的洛杉磯縣面臨罷免，太出乎意料，未來進步派勢必投注更多資源，保住賈斯康這座具有戰略地位的橋頭堡。

賈斯康把反對他的人劃為川粉、共和黨和失意政客等的作法，十分廉價和自大，事實上這也正反映出，許多民眾不滿他的根本原因：賈斯康忽視平民百姓對犯罪案件的憂慮和恐懼，並將治安問題扭曲成黨派之爭。

目前洛縣已有21個城市市議會通過，對賈斯康的「不信任案」(Resolution of No Confidence)，雖然占洛縣1000萬人口數比例不高，但未來可望再增加。其中位於聖蓋博谷的城市就占八個，超過三分之一，相當程度反映了聖谷地區亞裔和華裔居民的心聲。

賈斯康推動的是一種烏托邦式司法改革實驗，洛縣1000萬居民就是他的白老鼠。他主張盡量減輕刑罰、廢除死刑、取消現金保釋制度、不讓被控重大犯罪的青少年在一般法庭受審，以輔導代替起訴等等。平心而論，他的出發點心存善念，希望教化能改變罪犯。

但他只是一個地區檢察長，不是立法者也不是刑事法庭法官，更不是上帝。他不能逾越法律賦予檢察長的權限，任性的推動夢想式改革，這就是他手下的檢察官們，向法院提告他原因。其次，他太過關注罪犯的權益，卻忽視犯罪被害人與家屬伸張正義的訴求，彷彿他是罪犯的辯護律師，而非代表人民守住正義最後防線的檢察官。

最後也是最重要的一點，賈斯康正是惡名昭彰的加州第47號提案的作者，目前偷盜950元財物以下的罪犯免坐牢，導致加州罪犯屢屢犯案且有恃無恐，這種治安敗壞的現況，就是賈斯康幹的好事。現在是算總帳的時候了。