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張德匡 義務教英文韋氏音標十多年

記者啟鉻╱洛杉磯報導
張德匡近照。（記者啟鉻╱攝影）
張德匡近照。（記者啟鉻╱攝影）

為了讓華人及其他族裔移民快速準確掌握美語發音，學好語言交流盡快融入美國社會，華裔張德匡在南加華人聚居城市推廣美語「新韋氏音標」十餘年，各族裔學員約萬餘人。

他說，目前在社區推廣「新韋氏音標」的人不多，自己不僅是受益者，也是不遺餘力積極推動者。推廣「新韋氏音標」原因，張德匡表示，他受益良多，也要讓其他人獲益。

張德匡是北美作家協會主要成員，自2005年起，開始義務輔導新移民美式英語發音，他採用新教學法，讓很多學員在較短時間內掌握美語讀音，而且他還將教學心得撰寫成冊，完成「英語新音標PHONICS及字母的自學」一書。

他說，通過學習「新韋氏音標」，不同族裔背景移民克服美式英語發音障礙，較快掌握美語交流。為推廣「新韋氏音標」，他曾赴祖籍中國貴州，在貴州大學和貴州師範大學為數千學生授課，獲得肯定。他也因為從事義務教學，多次被授予傑出義工獎，比如洛杉磯縣圖書館最佳義工獎等。

張德匡說，他推廣的「新韋氏音標」對他學習美式英語發音幫助很大，徹底解決了他最初學習美語時的發音困擾，後來他曾撰寫文章，發表在世界日報。

他是退休後才開始深入研究，新移民如何學習美式英語發音，曾到洛杉磯市圖書館查遍22本收錄字數最多的英文大字典，發現至少有15本大字典標註單字發音時，使用了有「模糊音」的韋氏音標。這些發現也令他找到了美語發音關鍵，就是要快速準確掌握美語發音，需要增加「模糊音」，他將增加模糊音的韋氏音標，稱為「新韋氏音標」。

他舉例，比如「American」發音就有兩個模糊音，「Pacific」有一個模糊音，如果發音中模糊音被忽視，發音就不夠美語化。張德匡並將美語發音學習體會，寫進他曾出版的「豆情集」一書。

張德匡推廣「新韋氏音標」，完全是出於對提高新移民美語學習能力的熱情。他並非英語專業，他於1970年代自北愛荷華州立大學留學，專業是物理，年近50歲時才嘗試文學創作。

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