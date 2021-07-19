養老護理需求大 華人投資增

養老中心的中庭。（記者張宏╱攝影）

南加華人 社區老齡化問題日益普遍，越來越多華人投資 老人公寓。位於亞凱迪亞 市Sunset街的Arcadia Living養老護理中心，日前由華人投資者接手，進駐華人管理團隊。

養老護理中心毗鄰H Mart韓國超市，交通便利。華人投資者Andy張表示，這個養老中心地處亞市Huntington大道和Sunset街區域，整個設施83個房間可容納130個住戶，不同房型滿足不同需求，每個房間都有充足的陽光。中心內設有綠化庭院及池塘，每日提供營養均衡的三餐，24小時看護人員，護理師及其團隊會多國語言。70名員工和醫護團隊，工作人員對居民的比例幾乎是1：1，每隔兩三個小時就會進行一次安全檢查與巡房，且還提供美容理髮等服務。

地產經紀Vivian王表示，目前老人公寓還有套間在出租，每月租金4000元左右，目前居民覆蓋各個族裔，也包括華人。

亞市市長戴守真表示，亞市很多老人年紀大了以後選擇賣掉房子搬到別的城市，如果有更多高質量的養老中心進駐亞市，那這些老人就不必離開熟悉的環境。住在養老中心有人照顧一日三餐，且免去地稅修剪草坪保險等煩惱，可謂相當安心，亞市西邊也有老人公寓開發計畫正在進行。 養老中心也有華人長者居住。（記者張宏╱攝影）

現場還有華人民眾來參觀，為將來養老規畫。一對家住亞市的華人夫婦已看了二、三十套老人公寓，他們表示，看了很久也沒看到滿意的，之前看了一套每月要4000多元，各方面都還不錯，但面積太小只有470平方呎。這些老人公寓價格每月從2000多元到7000元不等。 位於亞市Sunset街的Arcadia Living養老護理中心15日舉辦開業儀式。（記者張宏／攝影）

這對夫婦表示，老人公寓多數有一個共同問題，就是鮮少提供中式餐點，大多數都是西餐。對於他們這樣的中國胃實在吃不消，總不能每個月花好幾千元，自己或買或做中餐吧！而有些華人經營的老人公寓多半品質不夠高，幸好他們還算健康，可再繼續尋找理想的養老住所。

華人投資者Andy張表示，除了養老護理中心，他在亞市目前有多個住宅項目，包括商住兩用和聯體別墅等。現在亞市的康斗越來越受歡迎，尤其隨著聖蓋博谷治安狀況惡化，很多人更偏向有社區管理的房產，比如有鐵門、健身房、社區活動中心等。