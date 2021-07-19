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「美國優先」被取消 共和黨2眾議員抗議

編譯組╱綜合報導
共和黨眾議員蓋茲（Matt Gaetz，右）和喬瑞格林（Marjorie Taylor Greene，左）17日在加州取消他們第三場活動後，於河濱市抗議。（AP）
共和黨眾議員蓋茲（Matt Gaetz，右）和喬瑞格林（Marjorie Taylor Greene，左）17日在加州取消他們第三場活動後，於河濱市抗議。（AP）

極右翼的共和黨聯邦眾議員蓋茲（Matt Gaetz）和喬瑞格林（Marjorie Taylor Greene），17日在加州取消他們的第三場活動後，於河濱市舉行抗議活動。

NBC電視台報導，這兩位國會激進派眾議員將這次活動，稱為「美國優先」集會，也是他們今年發表一系列演講的一部分，因此引發地方關注。

橙縣安那罕市府一位發言人，在活動開始前幾個小時宣布取消他們的活動時，兩位議員在河濱市政廳外抗議。據悉，南加兩個場所此前也曾取消他們舉辦的活動。

喬瑞格林對著人群說：「這是他們需了解的內容，我們將美國放在首位，我不會退縮。」蓋茲接著指出，「你知道他們為什麼如此害怕蓋茲和喬瑞格林？因為我們為你們而戰，而不是為他們而戰。」

正反雙方支持者聚集在附近抗議，現場引發呼喊與爭論。

河濱市府發言人Mike Lyster表示，市府官員也發出對公共安全的擔憂，「我們尊重言論自由，我們有能力舉辦活動，但由於缺乏提前通知，才會引發人們對城市的關注。」市府官員對事件的性質表示擔憂，它沒有反應安那罕市和我們的共同價值觀。

美國優先 眾議員 加州

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