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洛杉磯國際機場待航區擬東移至57公路 噪音不減 眾城市反對

記者楊青／核桃市報導
洛杉磯國際機場LAX計劃將等待降落航班區域延伸至60-57公路附近，東區眾多城市反對。（伍立倫提供）
洛杉磯國際機場LAX計劃將等待降落航班區域延伸至60-57公路附近，東區眾多城市反對。（伍立倫提供）

洛杉磯國際機場LAX和聯邦航空管理局FAA計劃將洛杉磯國際機場等待降落航班區域，延伸至60-57公路附近，超過三分之一外州待降航班將繞到聖蓋博谷東區排隊等候降落。消息一出，東區眾多城市堅決反對，新規劃案進入拉鋸。

洛杉磯國際機場、聯邦航空管理局和聖蓋博谷城市聯盟本周舉行三方會議，商議LAX航班降落等待區域東延議題。因為東洛杉磯和蒙特利公園市等城市提出，LAX航班長期在該區域上空等待降落，造成附近經年累月巨大噪音和航空垃圾，隨著航班不斷增加，當地居民承受的噪音和垃圾影響愈來愈大，對該地區不公平。東洛杉磯地區向法院提出告訴，要求LAX沿用至今對數十年的航班降落轉彎線路進行整改。

洛杉磯國際機場擬將等待降落航班區域延伸至60-57公路附近，超過三分之一外州待降...
洛杉磯國際機場擬將等待降落航班區域延伸至60-57公路附近，超過三分之一外州待降航班將繞到聖蓋博谷東區排隊等候降落。（伍立倫提供）

參加會議的核桃市副市長伍立倫表示，目前LAX認為最爲成熟、將交付聯邦航空管理局進行環境評估的方案，是將LAX航班待降轉彎區域延伸至60號和57號公路附近，也就是LAX北方飛來的飛機繼續飛向東邊，沿10號和110公路繼續往東，到57號和60號公路附近回轉，加入從東邊飛來的飛機一起排隊等待降落。多年來，東岸飛來洛杉磯的飛機通常都是前往10號轉60號轉105號公路降落。按照目前改造方案，LAX有31%的飛機將繼續往前開，在57號和60號公路附近回轉，這些航班不包括亞洲飛來的航班以及加州本地的飛機。

伍立倫表示，聖蓋博谷城市聯盟由聖蓋博谷30多個城市組成，目前除蒙特利公園市和周邊幾個城市外，大多數的東區城市都反對此一方案，因為這方案將蒙特利公園市和附近的區域減少31%的飛機量，但這些飛機卻轉給了東區的幾十個城市，10號公路兩邊城市的空域都受到噪音和影響，影響甚至延伸至210公路附近城市。

LAX表示，這些轉到東區等待降落的飛機，飛行高度在1萬2000呎以上。不過伍立倫表示，飛機的噪音雖然可能在白天不明顯，夜深人靜時噪音大作是可以預見的，沒有真正解決問題。

聖蓋博谷城市聯盟委員會東區多城市表示，目前安大略機場很多飛機都已在57號和60號附近排隊降落，附近居民對相關噪音已感覺不堪其擾，如果再增加LAX的航班噪音，可以想見民怨載道。

根據最新的統計資料，作爲全美第二大機場，洛杉磯國際機場每年起落的飛機約爲60萬5480架次，相當於每天平均1659架次起飛和降落。目前此一延伸方案的初步投票結果，聖蓋博谷城市聯盟一票反對、蒙特利公園市一票贊成、洛杉磯國際機場棄權。

洛杉磯國際機場 LAX 聖蓋博

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