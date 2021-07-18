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惡漢拿啤酒不付錢 店員阻攔慘遭槍殺

【洛杉磯訊】
警方公布的兩嫌犯照片。（LAPD）
警方公布的兩嫌犯照片。（LAPD）

洛杉磯市Rite Aid一間分店的員工，因攔阻兩人拿走啤酒不付錢遭槍殺。17日洛市警方公布嫌犯照片，向民眾徵集破案線索。

該事件發生在15日位於Glassell Park的一家Rite Aid店內。36歲的店員Miguel Penaloza看到兩人拿走啤酒不付款走出商店，便上前攔阻發生爭執，其中一名偷啤酒的嫌犯朝他開槍，店員不幸中彈身亡。兩名嫌犯從停車場逃走。

洛市警方17日公布了監控捕捉的兩嫌犯照片，而監控並未公之於眾。

射殺Miguel Penaloza的嫌犯是年約18至20歲的男性，身高五呎六寸，體重約200磅。他當時身穿灰色帽衫，黑色短褲，黑鞋子有白邊。另一名嫌疑人為18至20歲男性，身高五呎八寸，體重約145磅。身穿黑色帽衫，帽衫背後印有大方形圖案。下半身穿淡黃或灰色短褲，黑色鞋子。

洛市警局表示，任何有線索的民眾應立刻聯繫警局，提供線索的民眾身分絕對保密。民眾可撥打213-996-4149或警探Manriquez的電話：213-9964180。非工作日撥打：323-846-6553或877-527-3247。匿名電話可撥打800-222-8477。

警方公布的兩嫌犯照片。（LAPD）
警方公布的兩嫌犯照片。（LAPD）

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