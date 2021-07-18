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巴市藝術市集回歸 民眾重享往日美好時光

記者謝雨珊╱巴沙迪那市報導
Jackalope藝術市集聚集來自於不同領域的原創品牌攤販。（記者謝雨珊╱攝影）
Jackalope藝術市集聚集來自於不同領域的原創品牌攤販。（記者謝雨珊╱攝影）

加州巴沙迪那市（Pasadena) 知名藝術市集（Jackalope Art＆Craft Fair） 回歸，於7月16日和17日周末開展。兩天聚集約150個獨立品牌攤位，出售手工製品和特產商品。市集地點位於巴沙迪那中央公園，很多市民和藝術愛好者享受加州陽光和戶外悠閒逛街，不少人乾脆躺在草皮上，跟著現場音樂起舞，重拾疫情前的「好日子」。

藝術市集聚匯了來自不同領域的原創品牌創作者攤販，包括衣著時尚、手工食品、鞋包配飾、護理產品、家飾、視覺藝術、盆栽植物等，幾乎有關生活的一切都集結於此。為讓居民停留時間更長，現場也有停在路邊的餐車、飲品及冰品攤販等，提供民眾消暑解渴。

一名現場販賣手工作品的創作者表示，這個藝術市集是提供藝文工作者展露頭角的好平台，去年一整年因為疫情干擾，幾乎沒有辦法在任何地方，讓更多人知道他們的品牌，致使生意受挫損失不小。如今市集又重新回歸，看到市集熱鬧的氣氛相當興奮，同時也期待未來的品牌發展。

南加州巴沙迪那市知名藝術市集（Jackalope Art＆Craft fair）...
南加州巴沙迪那市知名藝術市集（Jackalope Art＆Craft fair） 回歸，於7月16日、17日周末開展。（記者謝雨珊／攝影）

逛街人潮多是洋人，但也有華裔意外走入熱鬧集市。在疫情期間愛上室內裝潢擺飾的蘇女士，因在附近逛街碰巧經過市集，發現有攤販在販售家飾及盆栽，於是在市集逛了許久，最後還選購了精美盆栽植物，為家裡增添一些文藝氣息。蘇女士認為，整個市集氣氛令人非常放鬆，各大品牌的品質也相當有質感，「要不是天氣太熱，可能還會買更多東西。」

該藝術市集自2015年起，每年分別在兩名創辦人的家鄉南加州巴沙迪那市與丹佛（Denver）舉辦，並隨著季節分別在這兩地流轉。Jackalope藝術市集將於今年11月20日及21日兩天，在巴沙迪那市再舉辦一場，入場免費。市集詳情可上www.jackalopeartfair.com查詢。

Jackalope藝術市集多數攤販現場販售手工藝品。（記者謝雨珊／攝影）
Jackalope藝術市集多數攤販現場販售手工藝品。（記者謝雨珊／攝影）

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