華人營建公會 探討房市火爆

華人營建公會副會長Leo姚(左起)、秘書長David曹、聖蓋博副市長丁言愉、副會長Philip陳、理事Lucia譚。（華人營建公會提供）

美國華人 營建公會周末舉辦第39屆年會，來自加州 各地以及内華達州、美國東岸地區和中國建築界人士同步共襄盛舉，頒發了年度最佳設計獎和建築設計優秀學子獎學金等。

華人營建公會會長姜曉東。（華人營建公會提供）

會長姜曉東發表名為「華人建築業者如何在疫情 時代迎接房市火爆和建材瘋漲帶來的挑戰」報告，回顧了過去一年疫情期間華人營建公會橫向和縱向的各種活動。他表示，華人營建公會理事會過去一年與美東地區的土木工程協會進行多達15次的連線活動和會議，並派出三位資深理事線上舉辦專業講座，為美東地區的土木協會介紹商機，促進彼此溝通與合作，吸引將近200人參與。

姜曉東表示，過去十個月中，華人營建公會與内華達資深建築師工程師進行連綫會議，跨州共同研討後疫情時代建築業的發展方向，内華達州正式成立了營建公會内華達州分會。與此同時，在華人營建公會主導和協助下，舊金山分會在今年2月成功舉辦大型ADU講座，當地政府部門和ADU法規起草專家線上參與支持；華人營建公會還加强與愛迪生電力公司、煤氣公司和加州交通廳等多個部門的交流和合作，幫助華人營建業者通過培訓獲得工程證書，協助部分會員獲得政府工程，提高華人建築地位。此外，營建公會還通過舉辦華人建設卓越獎和建材展等活動，擴展華人營建公會的發展空間及設計材料的全國供應鏈。

華人營建公會候任會長劉偉岸（左）與聖蓋博副市長丁言愉。（華人營建公會提供）

華人營建公會年會增選劉偉岸、關宇等一批青年才俊擔任華人營建公會新一屆執行董事，為營建公會未來十年發展規劃和佈局出謀劃策。

年會同時為本年度優秀業者和學子頒獎。獲得本年度華人營建公會年度最佳設計獎獲獎者為Humphrey and Partners創辦人Humphrey、年度最佳結構工程獎獲得者為Budlong總裁Sunil Petal、年度最佳建築工程獎授予Webcor執行長Keith Law。

柏克萊加大Karilin、加州理工學院Royce Eu和洛杉磯加大Them林，獲得營建公會本年度獎學金。