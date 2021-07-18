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洛縣警長：華人社區搶案 是地區性問題 非城市警局可解決

記者李雪／蒙特利公園市報導
洛杉磯縣警察華人顧問委員會(LACASA)舉行警民交流餐會。（記者李雪／攝影）
洛杉磯縣警察華人顧問委員會(LACASA)舉行警民交流餐會。（記者李雪／攝影）

洛杉磯縣警察局華人顧問委員會(LACASA)16日在蒙特利公園市舉行警民交流餐會，約70餘名社區人士、民選官員等出席。警長維拉紐瓦表示，加強轄區的治安維護，嚴懲種族仇恨犯罪。

維拉紐瓦表示，執法部門保護民眾安全的工作越來越困難，針對各種族裔、宗教的仇恨犯罪，如今已經給全國範圍都敲響警鐘。他表示針對亞太族裔的犯罪就是針對所有人的犯罪，警方會盡全力保護民眾安全。

對於近來發生在多個華人社區的搶案，他認為是地區性的問題，不是獨立的城市警局可以解決的案件。他說縣警可以提供幫助，包括提供警探、聯網信息等等協助破案。

華裔民選官員聖蓋博市市長廖欽和、亞凱迪亞市副市長鄭博仁、蒙特利公園市市長饒影凡、阿罕布拉市前市長沈時康，以及南巴沙迪那市副市長Michael Cacciotti等到會；維拉紐瓦局長攜夫人，以及縣警局首席指揮官John Burcher、天普市分局長Mark Reyes等出席晚宴。Reyes今年初剛上任，表示自己的轄區華裔居民多，希望和華裔社區多多交流。

據洛杉磯縣警局華人顧問委員會現任會長韓維文（Simon Saeheng)介紹，該會成立於1999年，在前警長李貝卡（Lee Baca)支持下，致力於保護華裔居民安全，也是警民之間的重要溝通橋樑。 雖然在麥唐諾（Jim McDonnell）局長任內未有公開活動，但華人顧問委員會仍關心警局和民眾的交往，且運用原有關係向警局反映華人的意見。維拉紐瓦警長上任後，在日前重新設立社區顧問委員會（CAC)，加強與少數族裔社區聯繫。LACASA立即響應，舉辦了這次警民溝通活動。

華人 華裔 洛杉磯

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