疫情悶壞了 中文學校暑期營 孩子學習意願高

聖瑪利諾中文學校舉辦了暑期營成果展。（盧意提供）

經過一年線上課程之後，聖瑪利諾 中文學校趕在秋季開學之前，即以正常作息、完整課程提供了暑期夏令營，並在16日舉辦暑期營成果展。家長們表示，經過一整年居家自學網課後，暑假的實體課讓孩子們著實開心。

「經過這一個暑假，我女兒現在可以基本閱讀我的中文簡訊，不能藏秘密了」，華裔家長盧意開玩笑表示。和許多孩子一樣，盧意的女兒去年在家自學「都被悶壞了」，「所以今年中文學校暑期班上實體課，小孩都很開心。本來對學中文沒有什麼興趣的小孩，也因為能去學校，有朋友玩，都變得很願意去，所以學習成果也非常顯著」，她表示「要認真給中文學校拍拍手」。

聖瑪利諾中文學校舉辦了暑期營成果展。（聖瑪利諾中文學校提供）

聖瑪利諾中文學校舉辦了暑期營成果展。（盧意提供）

校長車慶餘介紹，此次暑期班明顯感到送孩子來學習中文的家庭變多了，除了華人家庭，還有跨族裔或其他族裔家庭，包括來自巴沙迪那、布班克、亞凱迪亞等市的居民也都送孩子來學習。

當天的成果展表演節目多元精彩，成果展由校董主席林友仁致歡迎詞，校長車慶餘介紹來賓。所有節目由各年齡層小朋友自己主持，展現中文口語能力與表演。從小小班的歌曲開始、唐詩、謎語、竹板快書、現代街舞、功夫扇子與旗隊舞蹈、還有打擊樂與合唱，場地周圍則有才藝繪畫、粘土創作的展出。現場開放家長參觀，超過百人觀賞。

聖瑪利諾中文學校舉辦了暑期營成果展。（盧意提供）

聖瑪利諾中文學校舉辦了暑期營成果展。（聖瑪利諾中文學校提供）

該校宣布通過了ACS WASC正式認證，並會持續至2024年，這意味著聖瑪利諾中文學校所開設的高中課程，均會被學區 高中認定，成績也會記錄在學區成績單上，WASC的認證將開啟更多元與專業的課程。

暑期班獲得聖瑪利諾學區支持，借用卡佛小學場地，並輔導防疫應有的程序與注意事項，總計約有超過130餘人報名參加。因受疫情 控制規範，每班人數有限，報名很快額滿。暑期班均依照學區與洛杉磯衛生局所有的規定，執行每日監控、體溫測量、與相關消毒等工作。

聖瑪利諾中文學校舉辦了暑期營成果展。（聖瑪利諾中文學校提供）

洛僑文教中心張皓鈞主任，在6月中旬視訪聖瑪利諾暑期夏令營印象深刻。當天他也出席了成果展，並公開宣布，聖瑪利諾中文學校於6月30日正式通過僑委會遴選，將為南加州的「台灣華語文學習中心」推動成人學習華語與文化交流。

聖瑪利諾學區教委張志堅與學區的教學主任Lena Richter，希望進一步了解疫情之後學校開啟的實際成效，並對該中文學校能於今年6月正式通過WASC認證更是高度肯定，讚賞車慶餘校長的努力與成果，並希望學區與中文學校未來能更緊密的合作。