男子謀殺女友潛逃半年 栽在抖音

最終有人從朋友的一個社交媒體活動中認出了Sosa。(abc7視頻截圖)

19歲的Daisy De La今年2月在康普頓家的公寓外被刺死，她的母親Susana Salas悲傷欲絕。案發後Daisy的前男友涉嫌在逃，歷經半年，最終借助抖音 和INS的力量找到了兇嫌並繩之以法。

Daisy 的朋友們在TikTok和Instagram上使用標籤「為黛西伸張正義」，並將Victor Sosa照片曝光。(abc7視頻截圖)

Daisy在東洛杉磯 學院讀二年級，夢想有朝一日擁有自己的事業。她很有創意，喜歡和媽媽一起露營和做飯。Susana Salas淚流滿面地說，她永遠不會參加女兒的婚禮，也永遠不會看到女兒生兒育女。Daisy在被謀殺前大約一個月，與她的前男友，25歲的Victor Sosa分手。在 2月的一個晚上Victor Sosa給Daisy發短信，說服她出去。

Salas記得女兒說，她很快會回來的。這是寶貝女兒對她說的最後一句話。她走了，但再也沒有回來。

Daisy的祖父表示，在Daisy離開的那天晚上，他看到Victor Sosa從他們公寓的窗戶往裡偷看。

第二天， Salas接到了洛杉磯縣警局兇殺案警探的電話。她趕緊回家，發現黛西的屍體躺在公寓門口。

Victor Sosa作為直接嫌疑人在逃， LASD警探追踪其每一條線索。與此同時，Daisy的朋友們在TikTok和Instagram上尋找Sosa。他們使用標籤「為Daisy伸張正義」，還將Victor Sosa照片曝光。

最終有人從朋友的一個社交活動中認出了Sosa，發現他這幾個月一直在墨西哥 Rosarito逍遙快活，且在Papas & Beer夜總會打工。