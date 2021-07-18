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秉公堂頒32學子3萬元獎學金 全由慈善家王冠川捐贈

記者王若然／洛杉磯報導
秉公堂成員與獲獎學子。（記者王若然／攝影）
秉公堂成員與獲獎學子。（記者王若然／攝影）

羅省秉公堂17日舉辦獎、助學金頒獎禮，為32位同學頒發了共近3萬元獎金。獎金由慈善家王冠川捐贈。

慈善家王冠川，熱心照顧優秀學子。（記者王若然／攝影）
慈善家王冠川，熱心照顧優秀學子。（記者王若然／攝影）

秉公堂獎學金委員會主任聶澤英說，在疫情穩定後，秉公堂終於可以舉辦獎學金頒獎禮，王冠川先生共計捐款5萬8000元，其中一部分已經在此前的頒獎中分別資助陳俐圯購買小提琴1萬5500元，以及資助年輕女作家邢倩茜2500元，鼓勵她繼續學習創作，而當天的獎助學金將為32位學生頒發一共2萬8300元，鼓勵他們在求學路上繼續努力。

王冠川1961年從台灣赴美求學，以優異成績取得南加大USC土木工程碩士學位，畢業後進入洛杉磯政府公共事務部門，並取得加州註冊土木及結構工程師資格，長期從事房屋及橋梁結構設計與審查工作，他靠自己的努力，半工半讀在美完成學業，也深刻體會學子為錢所苦的心情，他早已養成節儉的習慣，從不亂花錢，衣食住行都十分節儉，卻把幾十年大部分的積蓄用於資助貧困學生。

秉公堂主要成員合影。（記者王若然／攝影）
秉公堂主要成員合影。（記者王若然／攝影）

王冠川曾捐款100萬美金給母校中原大學作興建學生宿舍並設立獎助學金，長年在台灣、大陸、美國捐款，默默行善，至今已經幫助清寒學生達2000多人。

當天的獎助學金分別頒發給四組學生，一是升學獎助學金，頒發給面臨升學的七位學生，每位300元。第二組為中小學優秀獎助學金，頒發給十位同學，每位500元。第三組為大學優秀獎助學金，共13位，每位1000元。第四組為大學特別優秀獎，分別頒發給伍欣和譚心嬿，每位3000元。

秉公堂主席羅淑珍表示，去年因為疫情，沒有舉辦獎學金頒獎，今年幸虧疫情穩定才得以繼續進行。她說，秉公堂成立有自己的獎學金委員會，未來還會繼續幫助有需要的和成績優異的學生們。她說，「希望得獎學生繼續努力學習，成為成功人士後回饋社區。 為亞裔發聲，為華裔美國人的權利而戰。」

秉公堂獎學金委員會主任聶澤英說，希望這些學生獲獎後，更加努力完成學業，「戒驕戒躁，積極進取，自覺參加社會公益活動，提高綜合素質，從小樹立助人為樂精神，擁有一顆以人為善的公德心，長大像王冠川爺爺一樣，慈善為懷，回饋社會，造福社群。」

秉公堂至今已有144年歷史，為非營利組織，主席羅淑珍表示，希望慈善人士可以多多捐款，讓其獎學金委員會可以造福更多學子。

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