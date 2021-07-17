連鎖餐飲美加佈局 逾2000人線上取經

由台灣 經濟部國際貿易局、中華民國對外貿易發展協會主辦，台灣連鎖加盟促進協會協辦的連鎖餐飲美加佈局線上分享會，日前在台灣、美西和美東地區直播開講，一天内吸引超過2000人觀看旁聽。

洛杉磯 亞美會計研究發展基金會 (Asian-American Accounting Research and Development Foundation)表示，此次分享會吸引南加州不少餐飲者和投資商參與旁聽。台灣外貿協會陳俐穎專員代表代表經濟部國際貿易局，中華民國對外貿易發展協會，台灣連鎖加盟促進協會致歡迎詞，主講人包括希望創造董事長曾信傑、雅茗天地副總經理林婉婷、北美台灣商會聯合總會青商部（TJCCNA）會長陳啟耕律師，以及洛杉磯台美商會 (TACCLA) 副會長葉俊麟會計師。

此次演講會包含美國 連鎖餐飲市場的調查和分析，包括美國大型連鎖餐飲企業的佈局和市場現狀和前景，台灣連鎖品牌近年在美國和加拿大地區的市場情況和佈局策略等等。陳俐穎分享美國連鎖餐飲市場的調查結果，曾信傑介紹了台灣鮮果茶進軍美國，林婉婷介紹了美國珍珠浪潮，陳啟耕律師對品牌赴美發展的疑難雜症予以解答，葉俊麟會計師對美國企業經營會計及稅務常見問題進行了講解。