我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例、1死 陳時中：三級警戒降級機會大

疫情打斷歸期 加州華人進退兩難 來美小住數月變2年

晶片缺 新車有得等 轉買二手出價高

編譯組／綜合報導 
疫情導致車用晶片缺貨，新車往往一車難求。（CBS）
疫情導致車用晶片缺貨，新車往往一車難求。（CBS）

疫情導致車用晶片短缺，連帶影響車輛出廠數量，但是疫情和緩卻又帶動買車需求。消費者Marc Sheff告訴CBS，現在要買新車真的很難，款式不多，而且又沒有促銷優惠。連車商James Callahan都說，車商勸顧客晚點再買，這種景況真的難得一見，他現在都跟客人說，如果願意等，最好晚點再買。 

新車供不應求的原因很簡單，因為疫情導致車廠關閉生產線，晶片廠自然不急著供貨。但是等到美國疫情緩，大家都想買車、換車，車廠這才發現晶片不足。一輛車平均要50張至150張晶片，看車子需要晶片控制的功能多寡而定。 

缺乏晶片，新車光有車體也出不了廠，需求又出乎意料的強，所以才變成車少、價高，等車人大排長龍。購車網站CarGurus.com就發現，2020年6月至2021年7月，待售車輛減少了55%。 

因為新車一車難求，反倒使二手車市場異常興旺。一名車商Brian Huth說，現在賣車的人可開心了，因為買家出的價都比預期高很多。另一個購車網站Jalopnik分析，sedan是亟於購車者的最佳選擇，因為最可能找到合適價格，但是crossover、SUVs與貨卡就非常搶手，價格往往高到買不下手，這時不如以長租代替買車。 

另外專家也建議，如果要買10萬哩以上的舊車，必須要求交車前先驗車，如果車商拒絕，那麼最好別買。另外，耐住性子等待時機也是必須的，因為等得越久，車市狂潮越可能恢復正常。 

疫情導致車用晶片缺貨，新車往往一車難求。（CBS）
疫情導致車用晶片缺貨，新車往往一車難求。（CBS）

晶片 疫情 美國

上一則

南加橙縣唯一獲選 林聖翔膺僑委會「青商潛力之星」

下一則

延簽三次無回音 再入境恐有麻煩

延伸閱讀

張忠謀APEC提加速台疫苗取得 美國態度曝光

張忠謀APEC提加速台疫苗取得 美國態度曝光
騰訊進軍晶片設計 但百度、阿里已搶先

騰訊進軍晶片設計 但百度、阿里已搶先
買不到很糟 買到假貨更糟 晶片荒下X光檢測機熱銷

買不到很糟 買到假貨更糟 晶片荒下X光檢測機熱銷
蘋果創新高 英特爾跟不上

蘋果創新高 英特爾跟不上
中國科技股連日走跌 晶片族群跌幅最大

中國科技股連日走跌 晶片族群跌幅最大
台積電研發少不了它 比利時imec成了美中科技戰前線

台積電研發少不了它 比利時imec成了美中科技戰前線

熱門新聞

南加裸女被卡在兩座建築的狹小縫隙間長達數時，消防員切牆解救。（FOX視頻截圖）

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

2021-07-14 15:46
加州州長紐森。（加州州長辦公室）

紐森簽署加州重振預算案 年收不到7.5萬 補貼600元

2021-07-14 02:20
洛杉磯縣衛生局15日建議居民謹慎考慮前往美國新冠病毒傳播率最高的州，包括臨近的內華達州，和佛羅里達州。（記者張宏／攝影）

加州洛縣府呼籲去這些州要三思....新冠病毒傳播率最高

2021-07-15 15:36
來自加州各地和全美多州近100名華人9日前往曼哈坦灘南灣按摩學校（South Bay Massage College）遊行示威，抗議該校「證」不兌現，要求：還我血汗錢。（民眾提供）

按摩學校糾紛案 近百華人示威抗議：還我血汗錢

2021-07-10 02:20
兩名學員Amy、Anna等人到警局報警。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／200華生學按摩失百萬學費 還被威脅遣回國

2021-07-10 14:15
加州發布節電警報。（檔案圖）

加州發布周一節約用電警報 自午後4時至晚9時生效

2021-07-12 15:45

超人氣

更多 >
打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒
美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習
美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」

美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」
家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」

家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」
抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名