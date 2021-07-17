晶片缺 新車有得等 轉買二手出價高

疫情導致車用晶片缺貨，新車往往一車難求。（CBS）

疫情 導致車用晶片 短缺，連帶影響車輛出廠數量，但是疫情和緩卻又帶動買車需求。消費者Marc Sheff告訴CBS，現在要買新車真的很難，款式不多，而且又沒有促銷優惠。連車商James Callahan都說，車商勸顧客晚點再買，這種景況真的難得一見，他現在都跟客人說，如果願意等，最好晚點再買。

新車供不應求的原因很簡單，因為疫情導致車廠關閉生產線，晶片廠自然不急著供貨。但是等到美國 疫情緩，大家都想買車、換車，車廠這才發現晶片不足。一輛車平均要50張至150張晶片，看車子需要晶片控制的功能多寡而定。

缺乏晶片，新車光有車體也出不了廠，需求又出乎意料的強，所以才變成車少、價高，等車人大排長龍。購車網站CarGurus.com就發現，2020年6月至2021年7月，待售車輛減少了55%。

因為新車一車難求，反倒使二手車市場異常興旺。一名車商Brian Huth說，現在賣車的人可開心了，因為買家出的價都比預期高很多。另一個購車網站Jalopnik分析，sedan是亟於購車者的最佳選擇，因為最可能找到合適價格，但是crossover、SUVs與貨卡就非常搶手，價格往往高到買不下手，這時不如以長租代替買車。

另外專家也建議，如果要買10萬哩以上的舊車，必須要求交車前先驗車，如果車商拒絕，那麼最好別買。另外，耐住性子等待時機也是必須的，因為等得越久，車市狂潮越可能恢復正常。