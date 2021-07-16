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秦振國、伍立倫 出任核桃正副市長

記者楊青／核桃市報導
核桃市議會14日晚投票，一致通過秦振國（左二）擔任該市市長。圖為秦振國在牧師帶領下宣誓就職。（核桃市議會提供）
核桃市議會14日晚投票，一致通過秦振國（左二）擔任該市市長。圖為秦振國在牧師帶領下宣誓就職。（核桃市議會提供）

核桃市議會14日晚投票一致通過秦振國擔任市長，伍立倫擔任副市長。這是核桃市歷史上首度同時由華人擔任市長和副市長，兩位任期均至2022年7月初。

當晚是疫情以來核桃市首次，在議會大廳與遠程視頻同步舉辦的市長副市長就職儀式，近200位民眾線下線上參與見證，熱心華人民眾特別送上鮮花和大蛋糕，祝賀兩位華人上任。

卸任市長當晚提名秦振國，出任核桃市新任市長，獲得全體市議員通過。這也是秦振國當選市議員以來第二次擔任市長。秦振國在市議會現場50多位民眾的見證下宣誓就職。他表示，出任市長不是個人的成就，而是承諾和責任。他感謝民眾支持和鼓勵，並承諾保護和推動美國和加州憲法，保護所有居民的安全和利益。他在當晚稍後的市民討論和公聽中，闡明了對洛杉磯縣檢察長賈斯康司法改革不信任理由。

秦振國同時提名伍立倫擔任副市長，提名獲得市議會全體支持。

秦振國和伍立倫分別出任核桃市市長和副市長，華洋民眾前往市議會祝賀。（Lanymi...
秦振國和伍立倫分別出任核桃市市長和副市長，華洋民眾前往市議會祝賀。（Lanymiki提供）

伍立倫在住家並通過視頻轉播宣誓就職。他感謝社區和大家一直以來的支持，表示將繼續勉力為民發聲，為社區服務。他同時感謝秦振國的提名。

伍立倫表示，核桃市議會近年團結和諧，市議員們分工合作，為市民利益做實事，各方面都有進步，包括治安，過去兩年都有改善。未來希望爭取更多預算用在市政建設，改善便民服務。政府機關和私人公司一樣，永遠有進步空間。他希望通過此次新冠疫情，要求洛縣政府公共衛生資源落實到城市和居民，而不是像在過去政府防疫資源打高空，真正落到民眾身上的資源太少。

秦振國表示，核桃市7月底開始恢復傳統的夏季公園音樂會和免費電影，8月3日將舉辦傳統守望相助夜，當晚同時有戶外免費電影，歡迎參與。

秦振國（右七）出任核桃市市長，華洋民眾前往市議會祝賀。（Lanymiki提供）
秦振國（右七）出任核桃市市長，華洋民眾前往市議會祝賀。（Lanymiki提供）

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