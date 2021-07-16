我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美首例 加州通過「保障收入法」2種人可月領千元

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

携刀槍穿防彈衣 駕車闖LA聯邦大樓被捕

記者丁曙／綜合報導
這輛卡車引擎蓋和兩扇前門已被打開，男子曾試圖駕駛該輛皮卡進入聯邦大樓。（KTLA）
這輛卡車引擎蓋和兩扇前門已被打開，男子曾試圖駕駛該輛皮卡進入聯邦大樓。（KTLA）

國土安全部（DHS）指出，14日早上9時許一名身穿防彈衣的男子，駕駛藏有武器的卡車，試圖進入洛杉磯市中心的聯邦大樓時被機警的守衛發現，男子被捕。

案發地點在洛市中心東天普街（E. Temple St.）255號的羅伊鮑聯邦大樓（ Edward R. Roybal Federal Building），是洛杉磯聯邦法院所在地。

國土安全部官員說，該男子試圖進入停車場時被聯邦保護局（Federal Protective Services）的一名保安人員攔下，他注意到該男子的車內藏有槍枝，於是他發出信號要求支援。聯邦保護局探員隨後展開搜查，結果在車裡面發現多把上膛槍枝和刀具，駕車男子在現場被捕。

這輛藏有武器的白色皮卡後來被拖走了。（KTLA）
這輛藏有武器的白色皮卡後來被拖走了。（KTLA）

ABC電視台報導，該男子可能有精神問題，有反政府傾向，被捕後喃喃自語，他住在河濱縣Cherry Valley，聯邦探員已到他的住所展開搜索。

目前聯邦保護局正在調查這起事件，洛杉磯市警察局（LAPD）和聯邦調查局（FBI）人員也在現場。Sky5 的航拍視頻顯示，14日下午這輛卡車仍在現場，引擎蓋和兩扇前門都打開，後來被拖走了。加州汽車管理局（DMV）記錄顯示，這是一輛白色的2001年豐田皮卡。

位於洛杉磯市中心的羅伊鮑聯邦大樓（Edward R. Roybal Feder...
位於洛杉磯市中心的羅伊鮑聯邦大樓（Edward R. Roybal Federal Building）。（Google）

洛杉磯 國土安全部 警察

上一則

4組數據太驚人 美西氣候超危險

下一則

洛縣查獲墨國偷渡小艇 塞滿17人

延伸閱讀

德州實境秀名人哈欽森 性侵2少女被捕

德州實境秀名人哈欽森 性侵2少女被捕
男子穿防彈衣携刀槍駕車試圖闖洛杉磯聯邦大樓被捕

男子穿防彈衣携刀槍駕車試圖闖洛杉磯聯邦大樓被捕
海地總統遇刺案疑點多 總統府安全最高負責人被捕

海地總統遇刺案疑點多 總統府安全最高負責人被捕
古柯鹼從天降？空投運毒竟烏龍「投錯家」 飛行員被捕

古柯鹼從天降？空投運毒竟烏龍「投錯家」 飛行員被捕
有國安威脅 FCC撒19億美元拆除華為、中興設備

有國安威脅 FCC撒19億美元拆除華為、中興設備

古巴30年來最大示威已1死、百人被捕 社群媒體遭限制

古巴30年來最大示威已1死、百人被捕 社群媒體遭限制

熱門新聞

一名年輕華人女性日前闖入亞凱迪亞一處代售屋，免費居住數日。（讀者提供）

好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

2021-07-08 02:20
南加裸女被卡在兩座建築的狹小縫隙間長達數時，消防員切牆解救。（FOX視頻截圖）

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

2021-07-14 15:46
加州州長紐森。（加州州長辦公室）

紐森簽署加州重振預算案 年收不到7.5萬 補貼600元

2021-07-14 02:20
來自加州各地和全美多州近100名華人9日前往曼哈坦灘南灣按摩學校（South Bay Massage College）遊行示威，抗議該校「證」不兌現，要求：還我血汗錢。（民眾提供）

按摩學校糾紛案 近百華人示威抗議：還我血汗錢

2021-07-10 02:20
兩名學員Amy、Anna等人到警局報警。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／200華生學按摩失百萬學費 還被威脅遣回國

2021-07-10 14:15
加州發布節電警報。（檔案圖）

加州發布周一節約用電警報 自午後4時至晚9時生效

2021-07-12 15:45

超人氣

更多 >
懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳
港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完
影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞

影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞
全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植

全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植
快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊