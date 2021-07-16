携刀槍穿防彈衣 駕車闖LA聯邦大樓被捕

這輛卡車引擎蓋和兩扇前門已被打開，男子曾試圖駕駛該輛皮卡進入聯邦大樓。（KTLA）

國土安全部 （DHS）指出，14日早上9時許一名身穿防彈衣的男子，駕駛藏有武器的卡車，試圖進入洛杉磯 市中心的聯邦大樓時被機警的守衛發現，男子被捕。

案發地點在洛市中心東天普街（E. Temple St.）255號的羅伊鮑聯邦大樓（ Edward R. Roybal Federal Building），是洛杉磯聯邦法院所在地。

國土安全部官員說，該男子試圖進入停車場時被聯邦保護局（Federal Protective Services）的一名保安人員攔下，他注意到該男子的車內藏有槍枝，於是他發出信號要求支援。聯邦保護局探員隨後展開搜查，結果在車裡面發現多把上膛槍枝和刀具，駕車男子在現場被捕。

這輛藏有武器的白色皮卡後來被拖走了。（KTLA）

ABC電視台報導，該男子可能有精神問題，有反政府傾向，被捕後喃喃自語，他住在河濱縣Cherry Valley，聯邦探員已到他的住所展開搜索。

目前聯邦保護局正在調查這起事件，洛杉磯市警察 局（LAPD）和聯邦調查局（FBI）人員也在現場。Sky5 的航拍視頻顯示，14日下午這輛卡車仍在現場，引擎蓋和兩扇前門都打開，後來被拖走了。加州汽車管理局（DMV）記錄顯示，這是一輛白色的2001年豐田皮卡。