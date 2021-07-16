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4組數據太驚人 美西氣候超危險

編譯組／綜合報導 
南加死亡谷國家公園的高溫警示牌。（Getty Images）
南加死亡谷國家公園的高溫警示牌。（Getty Images）

美國西部各州的夏季氣候變得越來越乾、野火越來越容易發生，一切都是因為全球氣候變遷所導致。但是美西氣候到底有多危險，美聯社整理出的四組數據，讓你輕鬆一目瞭然。 

585起氣溫屢創新高

．屢創新高的氣溫：過去30天內，國家海洋大氣管理局（NOAA）發現，全美共有585起氣溫新高紀錄，其中349起是日間高溫、236起是夜間高溫。這還不包括加州死亡谷（Death Valley）未經確認的歷史新高。 

死亡谷在7月11日當天測得130度高溫，如果複核確認，將是全球有史以來、且經過證實的歷史新高。同時，當天夜間也達118.1度，將是史上最熱的24小時。 

60%地區陷嚴重乾旱

．嚴重乾旱：美西60%地區的乾旱程度，都進入最高兩級的特別或極度乾旱，只有不到1%的區域未進入乾旱情況，兩者都是近20年來新高。 

多數土壤濕度達新低

．土壤濕度極低：NOAA、國家航空暨太空總署（NASA）都證實，美西多數地區的土壤濕度都已達到新低，加州、俄勒岡、華盛頓、內華達、亞利桑那、猶他、愛達荷的乾燥程度，都超過過去99%的年份。 

野火燒毀百萬畝林地

．野火肆虐：目前正有68起活躍山火，103萬8003畝林地被燬。NOAA說，加上加拿大的野火，美加西岸是煙霧的最大產地。雖然今年累計燒毀林地約220萬畝，低於10年平均，但沒人敢打包票，下半年一定不會再發山火。 

至於這些極端氣候的成因何在？氣候變遷是背後助力，高溫少雨、野火增加與熱穹（heat dome）效應，既是現象也是成因。 

．夏季越來越熱、降雨卻越來越少：1991年至2020年，洛磯山脈以西平均氣溫增加2.7度；但2020年7月至2021年6月的累計雨雪卻減到13.6吋，不但低於過去10年的平均19吋，也低於1980年代與1990年代的22吋。 

．野火增加與熱穹效應：2011年至2020年，平均有750萬畝的林地焚毀，兩倍於1911年至2000年的360畝。同時，因為氣流變弱與減緩的原因，熱穹更容易出現。熱穹成因是高壓氣團滯留某地，導致大量熱氣沉降至地面，類似6月底在波特蘭出現的熱穹，就高達116度。

高溫 加州 氣候變遷

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