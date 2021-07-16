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洛市警局：華埠治安相對良好 非緊急可撥311

記者王若然／洛杉磯報導
羅省中華會館及洛杉磯市警局14日合辦華埠社區安全座談會，主辦單位與洛市警局員警合影。（記者王若然／攝影）
羅省中華會館及洛杉磯市警局14日合辦華埠社區安全座談會，主辦單位與洛市警局員警合影。（記者王若然／攝影）

羅省中華會館及洛杉磯市警局14日合辦華埠社區安全座談會，洛杉磯市警局副局長（Deputy Chef）Al Labrada及多名警員參加座談會，與華埠民眾交流。

華埠近來陸續有商家玻璃被砸破盜取財物，民眾被搶走貴重首飾等事件發生。有鑑於此，羅省中華會館聯絡警局進行這次講座。當天出席的包括洛市警局副局長Al Labrada、警員Gregory Ibanez、資深領隊警員（Senior Lead Officer）Elizabeth Southern、隊長Elaine Morales，中央分局華裔隊長譚政法（Jay Hom），亞裔聯絡官趙一龍（Danny Chao）等。

Elizabeth Southern指出，華埠還是相對安全的社區，目前發生在這裡的主要犯罪類型，為車內財物盜竊和搶劫。她說，遇到危險時民眾一定要報警，警察出警時間一般不超過四分鐘。對於非緊急事件，如盜竊已經跑了，附近電線桿倒了，或者鄰里音樂聲很大，都可以撥打311。因為這是處理非緊急事件的熱線，會比撥打911還要方便，因為如果是非緊急事件，打911接線員會將電話轉交給別的部門，反而比較慢。

她並以近期發生在華埠的兩起案件為例，第一起案件，一位民眾沒有發現進入大樓時被跟蹤，並且對方敲門時，還為對方開了門，給不法分子可趁之機。第二起案件，一位女士被一名看起來友善的人士接近套近乎，瞬間被搶走手錶。她提醒民眾一定要關注周圍環境，與人保持距離，有些壞人看上去與普通人無異。另外，民眾在等綠燈過馬路時，也要注意車輛，有的司機可能會看不到行人。等公車時，尤其在晚間要留意周圍，選擇在燈光下等待，保護好隨身財物。

華埠舉行社區安全座談會。（記者王若然／攝影）
華埠舉行社區安全座談會。（記者王若然／攝影）

當天座談會有民眾提出削減警力的問題。副局長Al Labrada說，去年開始，全美各警局都面臨同樣問題，洛市警局只能削減洛市警員學校的經費，目前入學警員比以往更少。警局目前警力還可以維持，但未來隨著更多警員退休，新加入的警員數量有限，恐會造成人員不足的問題。

出席當天講座的僑領有中華會館主席廖美華、副主席李金生（Ernest Lee）、羅省中華總商會主席莊佩源（Chester Chong）、世界越棉寮華人社團聯合總會代表梁永泰、洛杉磯華美博物館董事會主席阮桂銘 (Gay Q. Yuen) 等。

華埠 洛杉磯 警察

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